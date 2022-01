Une pétition pour réclamer la réouverture permanente des salles de spectacle

Trois jours après l’annonce de la réouverture prochaine des salles de spectacle au Québec, un collectif de personnes du milieu des arts vivants lance une pétition pour réclamer que les salles de spectacle et les théâtres ne soient plus refermés à l’avenir.

L’annonce de la réouverture des salles de spectacle le 7 février a suscité des réactions mitigées dans le monde des arts de la scène, mardi. Le milieu souhaite accueillir le public à pleine capacité, et non avec des jauges réduites de moitié, et réclame de la prévisibilité pour s’assurer que cesse le yoyo des ouvertures et des fermetures à répétition vécues depuis le début de l’année.

Mécontentes, plusieurs personnes du secteur du théâtre se sont donc réunies au sein du Collectif Arts Vivants Essentiels, qui a lancé une pétition  (Nouvelle fenêtre) ayant été signée par près de 1000 personnes samedi matin.

Elle a été relayée sur les réseaux sociaux par des dramaturges comme Rébecca Déraspe et Olivier Choinière.

Rébecca Déraspe Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Du bout des lèvres, les associations et les institutions ont demandé plus de prévisibilité. Durant ce temps, nous avons perdu le sens de ce que nous sommes, viscéralement. Le mépris envers les arts dont fait preuve ce gouvernement nous abîme. L’absence de solidarité et le mutisme nous abime , explique le collectif dans sa pétition.

Les théâtres n’ont jamais été un foyer d’éclosion. Fermer les salles n’est pas une solution. L’ère de la gestion de la pandémie à la petite semaine est terminée, a-t-il ajouté. Il n’y aura pas de retour à la normalité. Nous devons maintenant apprendre à vivre avec ce virus. Les théâtres et les salles de spectacle doivent rester ouverts.

En conclusion, les membres du collectif affichent leur détermination. À l’avenir, nous n’attendrons pas d’être consulté·e·s. C’est une promesse que nous vous faisons : si les salles de spectacle ferment à nouveau leurs portes, nous nous soulèverons.

Cette pétition s’inscrit dans le ras-le-bol du milieu des arts de la scène après deux ans de pandémie dont il souffre particulièrement.