La manifestation de camionneurs s’amorce sur la colline du Parlement

Les manifestants sont réunis dans ce qu’ils appellent le convoi de la liberté pour s’opposer à la vaccination obligatoire des camionneurs devant franchir la frontière canado-américaine.

Dès le petit matin, un concert de klaxons a commencé à se faire entendre dans la capitale nationale. Chaque stationnement et rue avoisinante à la colline du Parlement est envahi de camionnettes et de VUS munis de drapeaux canadiens et de pancartes.

Sur celles-ci, beaucoup de messages d'injures sont destinés au premier ministre Justin Trudeau. Plusieurs manifestants brandissent des pancartes contre la vaccination et d'autres messages sont dirigés contre les médias.

Parmi les nombreux véhicules qui bloquent les rues du centre-ville, une grue est installée sur la rue Wellington devant la colline du Parlement. Un énorme drapeau du Canada était accroché au mât de l'engin.

Les camionneurs arrivent sur la colline du Parlement

Le Service de police d’Ottawa (SPO) s’attend à l’arrivée d’un total de huit convois rassemblant quelques milliers de véhicules et 5000 manifestants, mais rappelle que ces nombres pourraient varier.

Devant la taille du rassemblement et les risques de débordements, le Service de police d'Ottawa SPO recevra l’aide de policiers venus de Toronto, de Durham, de London et de York, de même que d'agents de la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Le groupe Canada Unity, qui fait partie des organisateurs du convoi, devrait s'adresser à la foule samedi.

Ce groupe a élaboré un protocole d'entente réclamant que le Sénat nommé et la gouverneure générale Mary Simon usurpent l'autorité du gouvernement élu et suppriment toutes les ordonnances de vaccination et autres restrictions de santé publique – une impossibilité constitutionnelle.

Des journalistes de différents médias qui couvraient la manifestation ont rapporté avoir été intimidés verbalement et physiquement par des manifestants, vendredi. Un journaliste de La Presse canadienne a dû arrêter une entrevue, sur le trottoir devant le parlement, lorsque trois hommes l'ont entouré en lui lançant des insultes et en lui criant de quitter les lieux.

La manifestation des camionneurs prend forme sur la colline du Parlement, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Perturbations et circulation

Samedi matin, aucun corps policier de la région ne faisait état de débordements en lien avec l’événement.

Moins d’une dizaine de véhicules ont été remorqués, selon la porte-parole du SPO, Amy Gagnon. Ceux-ci étaient stationnés sur la voie réservée aux véhicules d'urgence sur Wellington ou sur le Monument commémoratif de guerre.

La porte-parole a souligné que la présence policière demeurera sur place jusqu’à ce que les manifestants quittent les lieux.

Le chef du Service de police d'Ottawa SPO , Peter Sloly, a dit vendredi espérer que les plus gros inconvénients occasionnés par la manifestation ne concerneraient que la circulation.

Mais le chef Sloly a lancé une mise en garde contre des individus ou des loups solitaires qui pourraient s'insérer dans la manifestation pour diverses raisons .

Des manifestants se font déjà entendre sur la colline du Parlement depuis vendredi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Alors que les promenades Sir-John-A.-Macdonald et Reine-Élizabeth sont fermées aux véhicules, la police prévient les résidents que la circulation pourrait être perturbée un peu partout dans la capitale.

« L'objectif déclaré des manifestants est de perturber le trafic, d'attirer l'attention sur leur cause. » — Une citation de Trish Ferguson, cheffe adjointe par intérim du Service de police d'Ottawa SPO

Les policiers ont donné aux manifestants la directive d'emprunter l'entrée du chemin Pinecrest vers l'autoroute 417, la sortie Kent et la promenade Sir-George-Étienne-Cartier.

Le Service de police d'Ottawa SPO ne prévoit pas la fermeture des principales artères, mais il réduira le nombre de voies disponibles dans certaines rues, majoritairement au centre-ville.

Du côté de Gatineau, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), a indiqué que la rue Laurier est fermée à la circulation entre le boulevard Maisonneuve et la rue Verdun.

Plusieurs convois convergent à Ottawa, dont celui de camionneurs qui étaient de passage à Vankleek Hill, dans l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Revendications

Le mouvement, d’abord organisé en réponse à l’obligation vaccinale imposée aux camionneurs transfrontaliers au Canada et aux États-Unis, a maintenant des revendications beaucoup plus larges.

Une majorité de manifestants rencontrés par Radio-Canada parlent de liberté, de droits fondamentaux et du droit de choisir. Ils expriment aussi leur épuisement face aux multiples mesures sanitaires.

Ce n'est plus une question d'être vacciné ou non vacciné , a résumé un manifestant. On mérite mieux que ça.

Les manifestants contre certaines mesures sanitaires, comme la vaccination obligatoire des camionneurs, étaient nombreux samedi matin sur la colline du Parlement. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

« Je suis ici pour mon petit homme. Nous avons besoin de droits pour nos enfants, ce n'est pas juste pour eux de leur mandater tous ces vaccins. On est ici pour les camionneurs, pour leurs emplois. Nous avons besoin de nourriture sur nos tablettes. » — Une citation de Un père de famille venu d’Oshawa

Pro-choix! C’est pour ça que je suis ici , a dit calmement une autre manifestante décorée d’une demi-douzaine de drapeaux canadiens. Ça ne devrait pas être forcé. Si tu le veux, prends-le, si tu ne le veux, ne le prends pas , a-t-elle ajouté en référence au vaccin contre la COVID-19.

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a annoncé aux médias son intention de participer à l'évènement sur la colline du Parlement et de s'adresser aux manifestants samedi et dimanche.

Avec des informations de Marielle Guimond et de La Presse canadienne