Appel à l’action lors d’une veillée à la mémoire de la famille indienne morte de froid

Plusieurs personnes issues des communautés ethnoculturelles du Manitoba appellent à faire plus pour aider les migrants qui veulent s’installer au Canada et aux États-Unis après la mort tragique d’une famille de 4 personnes près d’Emerson au Manitoba.

C'est un rappel malheureux de ce que nous devons faire collectivement et continuer à faire collectivement , a souligné Jazmín Alfaro, originaire de l’Amérique centrale.

Elle faisait partie du groupe de 80 personnes ayant participé à une vigile en ligne pour rendre hommage à la famille originaire de l'Inde dont les membres sont morts de froid en tentant de passer clandestinement la frontière américaine la semaine dernière.

Je pense que cela nous permet de regarder plus profondément le contexte des migrants ici au Manitoba, dans les Prairies et à travers le Canada, et pour mieux comprendre cela parce que cela n'aurait pas dû se produire , a ajouté Mme Alfaro.

Un point de vue que partage la secrétaire générale de l'organisation Migrante Manitoba, Susan Rodriguez.

Selon elle, il faut aider les migrants, quelle que soit la raison de leur départ de leur pays d’origine.

Nous rêvons d'une société où les familles ne sont pas brisées par le besoin urgent de survie. Nous rêvons et travaillerons activement pour une patrie où chacun a la possibilité de vivre une vie décente et humaine , a-t-elle exprimé.

Leur perte est notre perte. Nous ne connaissons pas la famille Patel, mais ce sont des êtres humains , a martelé Maggie Yeboah membre de l’Ethnocultural Council of Manitoba.

Ils sont comme nous. Ils cherchaient simplement […] une bonne vie pour eux et pour leurs enfants , a-t-elle ajouté.

Les membres de la famille ont été identifiés jeudi par les autorités comme étant Jagdish Baldevbhai Patel, 39 ans, le mari, Vaishaliben Jagdishkumar Patel, 37 ans, la femme, puis leurs enfants, Vihangi Jagdishkumar Patel, 11 ans, et Dharmik Jagdishkumar Patel, 3 ans.

Un cousin de l’homme qui vit en Inde a indiqué qu’ils voulaient quitter leur village de Dingucha, dans l'ouest de l'inde, afin d’offrir la chance d’une meilleure éducation à leurs enfants en Amérique.

Jashwant Patel, a précisé que le couple exploitait un petit magasin de détail et était confronté à des difficultés financières.

La famille Patel faisait partie d’un groupe de 11 migrants originaires d’Inde qui tentaient d'entrer clandestinement aux États-Unis. Les 4 victimes ont été séparées du reste du groupe avant d’être exposées à des conditions climatiques extrêmes.

Steve Shand, 47 ans, un résident de Detona en Floride accusé d’avoir fait passer clandestinement des migrants à la frontière canado-américaine a été remis en liberté le 24 janvier.

Priyanka Singh, de l'Association indienne du Manitoba, espère qu'une telle tragédie ne se reproduira jamais.

Nous savons qu'il y a de la tristesse et du chagrin, mais nous savons aussi qu'il y a de la colère et de la rage dans cette communauté , a déclaré Mme Singh.

La conseillère municipale de Fort-Rouge Est-Fort Garry, Sherri Rollins a laissé entendre que le Canada doit faire plus pour s'assurer que nos portes soient mieux ouvertes aux migrants afin de prévenir des tragédies comme celle qui a frappé la famille Patel.

Les funérailles de la famille Patel ont eu lieu, jeudi, dans son village natal à Dingucha en Inde. Photo : Vaibhav Jha

Les corps des quatre membres de la famille ne seront pas rapatriés, selon un membre de la famille.

Les corps ne seront pas amenés ici et les derniers rites seront pratiqués au Canada , a précisé Jashwant Patel.

Selon lui, l’incident a bouleversé la communauté.

Personne n'est prêt à parler [de] quoi que ce soit ou ils ne sont pas non plus en état de parler.

Avec les informations de Nathan Liewicki, Marina von Stackelberg et Reuters