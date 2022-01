Des centaines de manifestants de la Mauricie en route vers Ottawa

Selon la Police de Trois-Rivières, un peu plus de 400 véhicules, dont une quinzaine de camions étaient rassemblés pour le départ au Centre commercial les Rivières. Des véhicules en provenance de Québec se sont même arrêtés en chemin pour se joindre au groupe de la Mauricie.

Les policiers de Trois-Rivières ont encadré le convoi en sécurisant les intersections.

Le groupe de participants rencontrés sur place au petit matin était composé de simples citoyens contre les mesures sanitaires en général. Quelques-uns seulement étaient des camionneurs.

Ceux et celles qui se déplacent à Ottawa sont prêts à y rester des jours, des semaines s'il faut.

L’organisateur du convoi, Dominique Lockhead était heureux de voir autant de manifestants se rendre au point de rendez-vous. Les viaducs sont pleins. Le monde arrive, je capote.

Son objectif est clair.

« Moi je m’en vais demander la destitution de Trudeau. » — Une citation de Dominic Lockhead, organisateur

Il faut faire un choix de nos vies un moment donné. C’est assez! Il faut que ça s'arrête. Que tu sois vacciné ou non. Ça, je respecte ça, c’est les choix de chacun, mais on veut la liberté de pouvoir faire respirer nos enfants , indique ce citoyen venu encourager ceux qui prennent la route pour Ottawa.

On veut retrouver notre vie normale. On veut aller au restaurant. On veut vivre notre vie comme tout le monde. On n’est pas pire que les autres, que l'on soit vaccinés ou pas. Dans la vie il faut laisser les gens libres , clame une manifestante.

Une mère de famille affirme que son garçon ne va pas bien depuis le début des mesures de confinement. Je ne me bats pas parce que je suis antivax, je ne me bats pas parce que je suis complotiste et non je ne crois pas que la terre est plate comme plusieurs journalistes le disent. Je suis vraiment ici pour les bonnes raisons et pour aider le peuple.

D'après les informations de Raphaëlle Drouin.