Des jeunes luttent contre la violence en parlant de leurs traumatismes

Un projet de guérison communautaire à Toronto aborde le deuil, la perte et leur impact sur la santé mentale avec des jeunes de quartiers particulièrement touchés par la violence.

L'initiative intitulée Community Healing Project encourage les jeunes à parler de leurs traumatismes, notamment ceux qui sont liés à la violence armée.

Quand elle avait 13 ans, Dizzy Ricamara se souvient avoir perdu des amis à cause de la violence dans sa propre communauté.

Je me souviens de ne pas avoir vu des amis revenir à l'école et de ne plus les avoir revus dans la cour de récréation , raconte Dizzy Ricamera, qui a grandi à Malvern, un quartier du nord-est de Toronto.

« Il y avait juste ce silence, comme si personne n'en parlait vraiment. » — Une citation de Dizzy Ricamera, diplômée du programme en 2020

Il lui aura fallu des années pour comprendre que ne pas parler du traumatisme qu'elle ressentait avait un impact négatif sur elle.

Je pense que ne pas pouvoir parler de ce que je ressentais vraiment ou ne pas avoir les outils pour le faire m'a vraiment fait reculer , explique celle qui a 27 ans aujourd'hui.

Ce n'est que lorsque Dizzy Ricamera a découvert le projet de guérison communautaire (Community Healing Project) il y a quelques années qu'elle a pu gérer ces sentiments en parlant à d'autres personnes.

Dizzy Ricamara, désormais créatrice de contenu et cinéaste, est passée par le programme Community Healing Project. Photo : Radio-Canada / Tina Mackenzie

J'avais l'impression de n'avoir jamais été dans une pièce avec des gens qui ont vécu les mêmes expériences que moi en termes de violence au sein de la communauté. Cela m'a donné un espace pour vraiment faire confiance à quelqu'un , soutient Dizzy Ricamera.

Le programme permet aux jeunes exposés à un traumatisme de le comprendre et d'apprendre à y faire face.

Ces participants retournent ensuite dans leurs communautés et partagent les leçons qu'ils ont apprises, soit en tant que mentors par les pairs, soit par l'entremise d'autres initiatives comme des ateliers.

Le projet, qui a récemment lancé sa 10e cohorte, rappelle qu'un traumatisme peut entraîner davantage de violence et tente de briser ce cycle.

Des programmes comme ceux-ci sont plus importants que jamais alors que la violence sévit à Toronto. La Ville recense huit homicides depuis le début du mois de janvier.

Selon les membres du programme, chaque événement violent a des impacts sur une communauté.

Sensibilisation à la santé mentale

Le programme, qui reçoit un financement fédéral, fonctionne en partenariat avec la Ville de Toronto et Stella's Place, un organisme sans but lucratif qui offre aux jeunes les soutiens en santé mentale dont ils ont besoin.

La violence est un énorme problème dans cette ville et les communautés dans lesquelles nous recrutons sont exposées à la violence à un taux plus élevé , explique la responsable du projet de guérison communautaire, Siman Ibrahim.

Plusieurs d'entre nous partageons des expériences similaires où nous avons perdu des êtres chers, des proches , poursuit-elle.

Environ 25 étudiants âgés de 18 à 29 ans suivent ce programme de trois mois qui les met en contact avec des pairs pour parler de santé mentale, de traumatisme, de deuil et de perte.

L'objectif du projet est vraiment d'accroître les connaissances que ces jeunes acquièrent en termes de traumatismes et de mécanismes d'adaptation pour accroître leur résilience , soutient Siman Ibrahim.

Ce sont des mécanismes qui peuvent transformer la vie de quelqu'un , ajoute-t-elle.

De l'aide là où c'est le plus nécessaire

Des données récemment publiées par le Centre de recherche et d'innovation pour les survivants noirs de victimes d'homicide de l'Université de Toronto ont révélé que les quartiers habités en majorité par des résidents noirs sont touchés de manière disproportionnée par les homicides, mais reçoivent le moins de services de soutien pour les survivants.

Nous utilisons ces informations en plus de travailler avec les coordonnateurs du programme, pour décider dans quelles communautés nous allons nous rendre l'année suivante , explique l'agent de développement communautaire de la Ville de Toronto, Brandon Hay.

Selon Brandon Hay, la Ville de Toronto examine la violence dans différents domaines lorsqu'elle détermine où le projet de guérison communautaire sera organisé chaque année. Photo : Radio-Canada

La pandémie a vraiment montré certaines des inégalités en termes de soutien aux personnes racisées et aux jeunes , affirme M. Hay.

Nous constatons une augmentation de la violence et les jeunes ainsi que les adultes ont besoin d'espaces pour parler de certaines choses , ajoute-t-il.

D'anciens participants du programme, comme Dizzy Ricamara à travers son travail de créatrice de contenu et de cinéaste, travaillent à créer ces espaces.

Avec les informations de CBC News