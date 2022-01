Sébastien Lemire espère que la manifestation se déroulera « dans un climat respectueux »

Des centaines de camionneurs et des sympathisants de partout au pays sont dans la capitale fédérale pour manifester leur refus de la vaccination obligatoire et des mesures sanitaires contre la COVID-19.

Sébastien Lemire s'inscrit en opposition avec ces revendications et reste convaincu que la vaccination est la meilleure façon de sortir de cette pandémie.

On ne peut pas s'opposer aux mesures sanitaires dans le contexte actuel. La position de base est de continuer à encourager les gens à se faire vacciner et c'est la meilleure façon de sortir de cette pandémie , explique le député qui rappelle par ailleurs que 90 % des camionneurs sont vaccinés. On n'appuie pas les renonciations qui sont amenées par certains groupes de camionneurs, on ne peut pas dire que c'est l'ensemble des camionneurs qui portent cette position-là , dit-il.

Ce qui m'inquiète dans cette manifestation-là c'est comment ça va dans les médias sociaux, une espèce de menaces et de représailles, là il va falloir faire attention puis c'est là où moi j'espère qu'on va avoir un appel au calme. Je suis pour le droit à la manifestation et au débat d'idée et tout, mais il faudra que ça demeure quand même dans un climat qui soit respectueux , ajoute le député.

Plusieurs camionneurs de l'Abitibi-Témiscamingue participent également à cette manifestation. Un convoi de plusieurs véhicules est d'ailleurs parti de Val-d'Or vendredi pour rejoindre Ottawa.