Tempête dans l’est des États-Unis : des milliers de vols annulés

Des milliers de vols ont été annulés samedi aux États-Unis en prévision d'une violente tempête attendue dans l'est du pays, accompagnée de chutes de neige et de vents forts.

La Nouvelle-Angleterre et le Nord-Est, y compris New York et Boston, devaient être les plus touchés par ces intempéries.

Saleuses et chasse-neige sont prêts dans des villes comme New York, dont le maire, Eric Adams, a prévenu sur Twitter que 30 cm de neige étaient prévus sur la ville, tout en ajoutant que mère Nature a tendance à faire ce qu'elle veut .

Un ouvrier déblaie le trottoir à l'aide d'une souffleuse à neige à Boston, qui se prépare à une puissante tempête nordique. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Quelque 3400 vols ont déjà été annulés pour la journée de samedi, à l'arrivée ou au départ des États-Unis, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Vendredi, plus de 1450 vols avaient été annulés.

Le National Weather Service (NWS), service météorologique national, a mis en garde contre des conditions de déplacement presque impossibles sur une partie des côtes du Mid-Atlantic et de la Nouvelle-Angleterre, avec des chutes de neige attendues supérieures à 30 cm en certains endroits.

Une femme achète une nouvelle pelle pour se préparer à la tempête qui s'annonce. Photo : Getty Images / JOSEPH PREZIOSO

Les gouverneurs de New York et du New Jersey ont déclaré l'état d'urgence, tandis que la maire de Boston, Michelle Wu, a annoncé l'urgence neige pour sa ville.

Rentrez chez vous ce soir, restez chez vous pendant le week-end, évitez tout déplacement inutile , a déclaré la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué.