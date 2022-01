« La France ne peut pas rester au Mali à n’importe quel prix »

Le torchon brûle entre Bamako et ses partenaires occidentaux depuis les deux coups d'État successifs qui ont porté les militaires au pouvoir et le refus de ces derniers d'organiser comme prévu des élections le mois prochain.

« Nous devons constater que les conditions de notre intervention, qu'elle soit militaire, économique ou politique, sont rendues de plus en plus difficiles. Bref, on ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. »