De la poutine pour aider à prévenir le suicide

Le public est attendu jusqu'à 16 h à la Cage aux sports située au 2655, rue King Ouest.

L’activité a été organisée pour souligner l’arrivée à Sherbrooke de Gopal Ducharme, un homme qui a entrepris une marche de 444 km entre Valleyfield et Québec pour amasser des fonds destinés à la prévention du suicide.

La journée se veut aussi un moyen de souligner le début de la Semaine nationale de prévention du suicide, qui se déroulera du 30 janvier au 5 février 2022.

C’est un événement organisé par la Cage aux sports à Sherbrooke. C’est de leur propre initiative qu’ils ont décidé de distribuer gratuitement des poutines, des cafés et des chocolats chauds. Ils vont récolter des dons volontaires pour chacun de ces produits-là , explique Tania Boilar, directrice générale du Centre de prévention du suicide JEVI Estrie.

« C’est une très belle initiative de leur part, on est vraiment contents. » — Une citation de Tania Boilar, directrice générale du Centre de prévention du suicide JEVI Estrie

Ces dons iront loin puisque l’organisme doit combler près de 50 % de son budget en autofinancement pour pouvoir maintenir ses activités. Ce montant s’élève annuellement à 500 000 $, estime Mme Boilar.

L'argent annoncé par le gouvernement cette semaine [pour l’implantation d’un centre de crise en santé mentale en Estrie] est une excellente nouvelle, mais ça ne vient pas soutenir notre mission de base au niveau de la prévention du suicide , explique-t-elle.

Des besoins changeants

Depuis deux ans, les besoins des Estriens quant aux services en santé mentale ont changé, indique Tania Boilar.

Le Bureau du coroner ne fait pas état d’une augmentation des taux de suicide. C’est une excellente nouvelle. On sent par contre que depuis le début de la pandémie, la nature des appels qu’on reçoit et des interventions qu’on fait est différente , fait-elle remarquer.

Chaque intervention va avoir une complexité qui n’était peut-être pas là avant. Quand les gens font appel à nous pour la première fois, c’est comme s’ils étaient déjà davantage engagés dans leur processus suicidaire, comme si la détresse était plus profonde , ajoute-t-elle.

Je pense que dans les prochaines années, quand on sortira de cette pandémie-là, il y aura un filet social à mettre autour de tout le monde, quelque chose de solide sur lequel les gens pourront s’appuyer. Toutes les initiatives qu’on prend actuellement, notamment avec le centre de crise, ce sont des choses sur lesquelles on pourra s’appuyer dans les années futures aussi. Les investissements en santé mentale, on souhaite qu’ils soient récurrents [...] pour pouvoir maintenir les services dans le futur et appuyer la population , espère-t-elle.

Pour s’adapter, JEVI a annoncé la fermeture définitive de sa ligne d’intervention téléphonique cette semaine afin de miser sur les interventions en personne.

Une ligne d’intervention, il en reste encore une. Ce n’est pas JEVI qui la fait, mais ce sont nos collègues à l’infosocial avec la ligne 1 866-APPELLE, qui est la ligne provinciale en prévention du suicide. Nous, on s’est dit : "Celle-là existe déjà, où notre apport pourrait-il être plus important?", et c’est dans les services face-à-face. En Estrie, il n’y avait pas tellement de services face-à-face spécialisés pour les personnes suicidaires et pour leurs proches , constate Mme Boilar.