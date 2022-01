Les résidents de Saint-Hilaire risquent d’attendre plus longtemps pour de l’eau potable

Ou du moins, faire bouillir leur eau avant de la consommer, comme ils doivent le faire depuis février 2021.

Pour régler un persistant problème d’eau potable, la municipalité doit creuser de nouveaux puits et construire une nouvelle station de pompage.

La mise en service des nouveaux puits risque fort de se faire plus tard que prévu, car les travaux qui devaient débuter en janvier 2022 pour se terminer à la fin juillet sont retardés pour une période indéterminée.

Une nouvelle politique sur la réconciliation avec les Premières Nations fait en sorte qu’Ottawa doit consulter celles-ci avant d’entreprendre ce genre de travaux.

Le coût des travaux est évalué à 1,2 million de dollars et est financé par le gouvernement provncial, le gouvernement fédéral et la municipalité.

La municipalité offre depuis septembre une bouteille d'eau de 18 litres par semaine à chacune des 85 résidences de la communauté.

Ça nous aide. Il faut faire avec. On a quand même de l'eau pour se laver et tout ça, là. Mais pour la nourriture et boire, l’hygiène, se brosser les dents, on a ce dont on a besoin pour le moment , mentionne Françoise Violette, porte-parole du groupe Citoyens de Saint-Hilaire.

D’après le reportage de Bernard LeBel