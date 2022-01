De grands succès de Neil Young toujours disponibles sur Spotify Canada

Heart of Gold, Harvest Moon et Rockin' in the Free World ne sont que quelques-uns des grands titres de Young qui restent accessibles sur Spotify Canada, près de deux jours après un retrait massif de ses chansons.

Plus tôt cette semaine, Neil Young a offert au géant de la musique en continu un ultimatum : qu'il retire sa musique s'il continue à autoriser l’humoriste et animateur Joe Rogan à diffuser dans son balado des informations erronées sur le vaccin contre la COVID-19.

Joe Rogan anime le populaire balado «The Joe Rogan Experience» sur Spotify. Photo : Getty Images / Alex Trautwig

Spotify, qui a signé un contrat de plusieurs années avec Rogan, a accédé à la requête du chanteur canadien mercredi et, en quelques heures, le diffuseur a commencé à retirer ses albums.

Aux États-Unis, le profil Spotify de Neil Young est ainsi devenu presque vide. Seules quelques collaborations enregistrées avec d'autres artistes étaient encore disponibles, dont plusieurs tirées d'un enregistrement datant de 1992 d'un concert de Bob Dylan pour son 30e anniversaire de carrière.

Au Canada, des succès de Neil Young ont disparu, dont Cinnamon Girl, Old Man et l'intégralité de son nouvel album Barn, mais plusieurs autres titres inclus dans les bandes originales de films et les compilations étaient toujours là.