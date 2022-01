La clinique Radiologie Trois-Rivières cesse son service d’infiltrations

L’infiltration est une technique [qui] consiste à injecter de la cortisone dans une articulation endolorie afin de réduire la douleur et l’inflammation , peut-on lire sur le site Internet de la clinique.

Environ 16 000 patients se retrouveront donc sur les listes d’attente du système public de santé, dans un contexte où les délais sont déjà longs pour obtenir ce type de soins. Ces patients proviennent de plusieurs régions comme la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière, la Montérégie ainsi que de la région de Portneuf.

La mésentente entre la clinique et la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ trouve son origine dans le changement de rémunération. Les radiologistes recevront une plus grande rémunération, mais ils ne recevront plus d’argent pour les équipements, le personnel et le bâtiment. Les radiologistes disent perdre au change, et ont décidé de cesser le service.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ tentera au cours des prochaines semaines de trouver des solutions alors que les hôpitaux sont sursollicités en raison de la situation de la COVID-19.

La Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ n’a pas voulu commenter le dossier.

Avec les informations de Pierre Marceau