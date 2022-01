Le retour des jeunes à l’école a fait augmenter l’absentéisme au CIUSSS

En début de semaine, près de 400 employés manquaient au sein de l'organisation parce qu'ils étaient atteints de la COVID-19 ou en isolement. Ce nombre a grimpé à 522 jeudi.

Avec toujours 85 personnes hospitalisées dans la région, le directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , Marc Thibeault, admet que l'équilibre demeure fragile présentement.

On le voit dans notre organisation, ça nous a amenés à retirer beaucoup d’employés qui étaient en contact avec la COVID reliée aux enfants et aux écoles. Donc, ça a augmenté le retrait des employés. L’enjeu maintenant, c’est d’avoir suffisamment d’employés pour donner les services. Même si les services sont peut-être moins exigeants, il faut avoir le nombre d’employés. Juste mardi, on a retiré 98 employés au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , a révélé vendredi en entrevue celui qui est également le directeur régional de la campagne de vaccination.

Marc Thibeault ne remet cependant pas en question la décision de retourner les élèves en présence dans les écoles.

Il affirme qu'il faut justement déconfiner graduellement pour être capable de mesurer ses effets sur le système de santé.