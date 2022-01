Écœuré des mesures sanitaires, un restaurateur songe à rouvrir plus tôt

Il fait partie de ces commerçants et restaurateurs de la province qui laissent sous-entendre qu'ils ouvriront dimanche, une journée avant la date d'ouverture dictée par la santé publique, en guise de protestation contre les mesures sanitaires.

Inspiré par le convoi de camionneurs et de citoyens qui se dirige vers Ottawa, Charles Clément songe lui aussi à devancer la réouverture de sa salle à manger.

Ça commence un petit peu à nous irriter d'être pris là-dedans, on a de supers bons clients. On est rendu à dire, "toi tu peux rentrer, toi tu ne peux pas rentrer" et ça fait des chicanes. Il y a des gens qui disent "nous autres, on ne viendra plus jamais vous encourager". Ça divise en tout point : notre équipe, nos clients, nos fournisseurs, parce que là, il y a des fournisseurs qui ne sont pas vaccinés , explique-t-il.

Depuis le début de la pandémie, le chef encaisse les contrecoups des mesures sanitaires changeantes et se bat pour éviter la faillite.

Charles Clément, copropriétaire et chef cuisinier du restaurant le Saint-UL. Photo : Radio-Canada

La réouverture des restaurants à capacité réduite, le 31 janvier, l'indigne. Ce n’est plus rentable pour lui d’ouvrir pour seulement la moitié de ses clients. Il doit en plus composer avec le départ de trois de ses employés, à bout de souffle.

J'ai dit à mon dépanneur ''si toi demain tu ouvres, mais tu ne peux rien mettre sur une tablette sur deux. Les gens vont venir, mais ils vont acheter la moitié moins, donc tu n’es pas rentable parce que tu es déjà limite" , prend-il comme exemple.

Selon lui, les mesures sanitaires défavorisent les petites et moyennes entreprises de la région, alors qu'elles participent à la vitalité économique.

Rouvrir à moitié de la capacité de sa salle de restaurant n'est pas rentable. Photo : Radio-Canada

Moi, je veux juste plus être pris là-dedans. La seule chose que je veux, c'est de parler de mes produits au gars du coin et les mettre en valeur.

« J'ai l'impression de participer à une division de ma gang, de mon p'tit village. » — Une citation de Charles Clément, copropriétaire et chef cuisinier du restaurant le Saint-UL

L'aide financière gouvernementale pourrait être coupée si un commerce reçoit un constat d'infraction pour manquement aux mesures sanitaires. Et dans des cas extrêmes, la Régie des alcools, des courses et des jeux peut suspendre le permis d'alcool dans les restaurants.

D'après un reportage de Shanelle Guérin