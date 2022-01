COVID-19 de longue durée : « Je rame, mais il n’y a rien qui avance »

Mélanie Couturier n’est toujours pas sortie du bois. Plus d’un an après avoir contracté la COVID-19, elle doit toujours composer avec plusieurs symptômes. Elle rapporte qu’obtenir des soins pour la COVID-19 de longue durée relève du parcours du combattant au Nouveau-Brunswick.

Il y a un an, cette résidente d’Edmundston a été frappée de plein fouet par le virus. Ses symptômes ont été sans merci. Le temps a passé et ils n’ont pas disparu.

Les jours se sont transformés en semaines et ensuite en mois. Fatigue chronique, symptômes pulmonaires, maux de tête, migraines et douleurs corporelles : elle a tout eu.

Aujourd’hui, elle va mieux. Mais le syndrome post-COVID-19 lui cause encore bien des ennuis.

C’est encore tout là, mais un petit peu moins. À l’époque, je ne pouvais pas encore travailler. Maintenant je peux travailler, mais à temps partiel seulement et parce que je peux faire mon travail assise , confie-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

« Ça fait un an que j’ai plus la même qualité de vie du tout qu’avant la COVID. Je suis vraiment limitée dans ce que je peux faire, dans mes activités personnelles et professionnelles. » — Une citation de Mélanie Couturier

Mélanie Couturier doit prendre deux demi-journées de congé par semaine. Si elle ne prend pas le temps de se reposer, ses symptômes empirent. Et le moindre effort physique — comme faire une promenade ou l’épicerie — l’épuise très rapidement. Elle a aussi des séquelles respiratoires et de l’inflammation.

Quand la fatigue me prend, ça me frappe comme un mur. C’est comme si je venais de prendre deux pilules pour dormir. [...] Je ne peux plus fonctionner du tout, le cerveau ne fonctionne plus, le corps ne veut plus fonctionner. Je n’ai pas le choix de dormir et c’est vraiment handicapant , dit-elle.

Un accès aux soins difficile

Mélanie Couturier n’est pas restée les bras croisés au cours des derniers mois. Elle tente d’obtenir des rendez-vous avec des spécialistes pour trouver le moyen de gérer ses symptômes.

Cette quête ne s’est pas simplifiée au cours de la dernière année. Le système de santé est débordé. L’accès aux médecins de famille est difficile. Et d’après ce qu’elle a pu observer, tous les médecins de famille ne savent pas comment encadrer les patients atteints de la COVID-19 de longue durée.

Dans mon cas, ça a été difficile. Je suis encore en train d’essayer de travailler pour pouvoir être référée aux bons spécialistes. J’ai eu de la difficulté à être référée à un pneumologue , dit-elle.

Le fait que le Nouveau-Brunswick n’ait pas de clinique pour les patients atteints du syndrome post-COVID-19 — contrairement à d’autres provinces comme le Québec et l’Alberta — complique aussi les choses, selon elle.

C’est ramer à contre-courant, essayer d’avancer. Je rame, je rame, je rame, mais il n’y a rien qui avance du tout. À force de ramer, veut, veut pas, c’est épuisant. Ça demande de l’énergie qu’on n’a pas d’essayer d’aller chercher les ressources dont on a besoin , dit-elle.

Pas de clinique spécialisée, mais une étude collaborative

Radio-Canada Acadie a contacté le ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick afin de savoir s’il va mettre sur pied une clinique spécialisée, s’il sait combien de personnes sont atteintes de la COVID-19 de longue durée et quel suivi est effectué auprès d’eux.

Son porte-parole, Bruce Macfarlane, n’a pas précisé quels suivis sont effectués et si une clinique spécialisée est dans les cartes. Mais il a signalé que les deux réseaux de la santé, Vitalité et Horizon, se penchent sur le syndrome post-COVID-19.

Les régies régionales de la santé ont inscrit des patients à une étude collaborative afin de mieux comprendre les effets de la COVID-19 sur les patients du Nouveau-Brunswick, ainsi que les symptômes que les patients peuvent ressentir après l'infection , a-t-il indiqué.

On ne sait pas comment traiter ça

Le Dr Fahad Razak, interniste et épidémiologiste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, explique que le syndrome post-COVID-19 représente un défi particulier.

On ne sait pas encore comment traiter ça. C’est très difficile pour les systèmes de soins de santé , dit-il en entrevue avec la Canadian Broadcasting Corporation CBC .

Les médecins de famille et les spécialistes peuvent seulement essayer de gérer les symptômes, comme ceux vécus par Mélanie Couturier.

On peut essayer de gérer les symptômes. Donc si la douleur est le problème, on peut essayer de la contrôler. Si vous avez le souffle court, on peut essayer des pompes et d’autres traitements pour essayer de voir si ça aide. Mais ça, c’est gérer les symptômes, pas s’attaquer à ce qui les cause, aux problèmes sous-jacents , dit le Dr Razak.

Cet expert, qui est aussi membre du comité scientifique qui conseille le gouvernement ontarien sur la COVID-19, ajoute que d’autres aspects de ce syndrome donnent du fil à retordre aux professionnels de la santé.

« Un autre problème, c’est que les symptômes sont tellement variés que les médecins ou les infirmières praticiennes qui évaluent un patient avec ces symptômes doit déterminer qu’il ne s’agit pas d’autres causes. » — Une citation de Dr Fahad Razak, interniste et épidémiologiste à l’hôpital St. Michael’s de Toronto

Le Dr Fahad Razak affirme qu’ils doivent entre autres s’assurer que l’essoufflement n’est pas dû à un problème cardiaque ou à de l’asthme. Il faut faire une évaluation qui prend beaucoup de temps et de ressources , dit-il.

Selon lui, la COVID-19 de longue durée va être un fardeau pour les systèmes de santé au cours des prochaines années, en raison des nombreux soins dont peuvent avoir besoin des patients qui en souffrent et aussi parce que bon nombre de ces patients doivent s’absenter du travail complètement ou partiellement.

Je pense que toutes les provinces et les territoires vont devoir gérer le fardeau sur le système de santé, sur la société et sur l’économie, au cours des prochaines années , dit-il.