Le Canada s’inspire de l’Australie pour faire payer les géants du web

Le gouvernement fédéral déposera deux projets de loi en cette semaine de rentrée parlementaire afin de faire payer leur juste part aux géants du numérique, comme Google et Facebook.

Les libéraux de Justin Trudeau s’étaient engagés à agir sur ce front dans les 100 premiers jours de leur mandat. L'échéance arrive jeudi.

D’abord, Ottawa veut obliger les géants du numérique, comme Google et Facebook, à compenser les médias traditionnels de façon juste et équitable quand ils reprennent leur contenu en ligne.

Ça fait longtemps qu’on le demande, on sera très content , déclare Marc-Noël Ouellette, copropriétaire d’Ici Media inc. et membre de Médias Info Canada, une association regroupant de nombreux médias locaux.

Les géants du web utilisent notre contenu pour aller chercher des yeux, pour vendre leur pub et faire des profits faramineux et, en retour, nous, on ne reçoit pas un sou, explique-t-il. Il est temps que ça change.

Une double claque

Nos annonceurs locaux n’achètent plus de pub chez nous, ils l’achètent chez Google , relate Marc-Noël Ouellette. Et en plus, Google fait de l’argent avec nos nouvelles locales sans nous compenser. C’est une double claque au visage.

Au Canada, les géants du web récoltent la part du lion des revenus publicitaires en ligne, soit jusqu’à 80 % d’un marché de 8 milliards de dollars. Une soixantaine de petites publications canadiennes ont dû fermer leurs portes lors des deux dernières années, notamment en raison de la baisse de leurs revenus publicitaires.

Une situation qu’Ottawa souhaite corriger en rétablissant un rapport de force entre les petites publications et les géants du web. Le projet de loi devrait contribuer à développer un cadre de négociations afin d'établir des balises pour évaluer la valeur du contenu et la compensation appropriée. Un peu comme le fait notamment l’Australie.

Les géants du numérique ont opéré sans garde-fou depuis plusieurs années , laisse-t-on entendre au gouvernement. Les démocraties dans le monde commencent à se réveiller et le Canada fait partie de ce mouvement.

Il serait à peu près temps! , s’exclame le député du Nouveau Parti démocratique Alexandre Boulerice. Nos salles de nouvelles se meurent pendant que ces géants du web prennent leur contenu sans rien payer en retour. Selon lui, les libéraux ont déjà perdu six ans en n’agissant pas plus rapidement.

Le modèle australien

En Australie, la loi permet aux petits journaux et diffuseurs de contenus de négocier collectivement afin d’obtenir une entente juste de partage de revenus publicitaires de la part des entreprises numériques.

Les petites publications australiennes doivent être compensées proportionnellement aux revenus que leur contenu original génère pour Google et Facebook. Si les négociations achoppent, le dossier est alors confié à un arbitre qui a le pouvoir d’imposer une décision finale.

Le projet de loi d’Ottawa est attendu avec impatience par les géants du numérique. Google se dit favorable à un code de conduite contraignant. Mais elle s’oppose à ce que le Canada fasse un copier-coller du modèle australien.

Certains aspects du code de conduite contraignant de l'Australie étaient irréalisables , souligne Lauren Skelly, porte-parole de Google Canada, sans préciser lesquels.

Le Canada a l’opportunité de créer une politique Internet de classe mondiale qui soutiendra davantage l'industrie de l'information , poursuit-elle, laissant entendre que Google souhaite travailler avec Ottawa afin d’y apporter des modifications.

Le retour de C-10

Ottawa se prépare également à ressusciter le controversé projet de loi C-10, mort au Sénat lors du déclenchement des élections, l’été dernier. Ce projet de loi vise à établir un cadre réglementaire afin de forcer les entreprises en ligne à contribuer au contenu canadien, qui permettrait à l'État de recueillir 830 millions de dollars.

Les conservateurs s’opposaient à la première mouture du projet de loi parce que, selon eux, elle ouvrait la porte à un contrôle indu du CRTC sur ce que les Canadiens peuvent publier en ligne. Le gouvernement libéral promet que la nouvelle version du projet de loi déposée cette semaine répondra à ces doléances.