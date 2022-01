Le Phoenix de Sherbrooke retrouvera bientôt ses partisans dans les gradins

Cette reprise découle d'une décision de l’Assemblée des membres, qui représente les propriétaires du circuit. Ces matchs se dérouleront à huis clos en un premier temps, puis devant une foule de 500 spectateurs ou moins dès le 7 février.

On est très content, surtout pour les jeunes, souligne Stéphane Julien, directeur général et entraîneur-chef du Phoenix. Je dois remercier les propriétaires, parce qu'il y a un engagement financier derrière ça pour que les jeunes jouent. Dans toutes les équipes, il va quand même y avoir des pertes , ajoute-t-il, précisant que personne ne sait quand les estrades pourront être remplies à 50 %, et encore moins à capacité maximale.

« Mais [les propriétaires savent que] le développement est important. Et chez les jeunes, il y avait une bonne ambiance depuis le retour des Fêtes. C'est une motivation de plus pour recommencer. » — Une citation de Stéphane Julien, directeur général entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

Stéphane Julien soutient que les propriétaires auront des pertes financières, mais comprennent le besoin de faire jouer les jeunes. Photo : Radio-Canada

Les joueurs devront suivre un protocole similaire à celui que la santé publique a imposé aux Canadiens de Montréal. Stéphane Julien assure que tout sera mis en oeuvre pour assurer la sécurité des joueurs, mais il va falloir vivre avec ça jusqu'à la fin de la saison .

La différence avec l'an passé, on peut toutefois rappeler des joueurs du midget AAA, junior AAA et collégial. Ça va faciliter les reprises , souligne-t-il.

Un calendrier pour la reprise des matchs sera diffusé lundi, selon la Ligue. Stéphane Julien mentionne toutefois que les deux formations de la Nouvelle-Écosse ne pouvant toujours pas jouer, les deux prochaines semaines devront être rebâties, et après, on va reprendre le calendrier normal.

La Ligue espère toujours être en mesure de disputer l’ensemble des 68 parties prévues initialement à l’horaire, a-t-elle fait savoir par voie de communiqué.