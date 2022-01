Un projet de maison d’hébergement pour itinérants à Lévis

Quand on parle d’itinérance, on a souvent l’image d’un clochard, d’un squeegee ou d’une prostituée, des gens que l’on croise dans les rues des centres-ville. À Lévis, elle est plus sournoise , explique Richard Bégin qui travaille dans le milieu communautaire depuis une trentaine d'années.

Richard Bégin, directeur du Centre aide et prévention jeunesse de Lévis Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

L'itinérance cachée

L’itinérance cachée c'est quelqu'un qui vit dans un petit entrepôt sans eau courante, dans une cage d’escalier ou encore une jeune fille qui dort par terre dans un logement et qui paye autrement qu’en argent. Une réalité qui a été exacerbée par la pandémie et l’augmentation du coût de la vie, affirment plusieurs intervenants communautaires.

Richard Bégin estime qu’ils sont au moins une centaine à vivre dans cette situation à Lévis.

La directrice de la Ressourcerie Lévis s’inquiète de voir de plus en plus de gens squatter derrière les locaux de son organisme.

Magali Lopez et Véronique Chatigny travaillent à la Ressourcerie Lévis. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Magali Lopez rapporte que très souvent elle doit se rendre dans les locaux de l'organisme en pleine nuit parce que le système d’alarme se déclenche. Des itinérants s’installent dans l’abri d’hiver adjacent à la porte arrière pour dormir et quand ils se retournent, ils se cognent contre la porte ce qui déclenche l'alarme.

Il y a aussi ceux qui dorment dans les cloches qui servent à recueillir les dons. Ils se font des lits avec du carton dans les cloches métalliques pour essayer de se réchauffer et d'être à l'abri du froid . Il y a même eu des débuts d'incendies, souligne-t-elle.

Des itinérants viennent souvent passer la nuit dans les cloches à linge installées derrière la Ressourcerie Lévis. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

« On arrive le matin et on s’inquiète qu’ils soient morts. » — Une citation de Magali Lopez, directrice de la Ressourcerie Lévis

Mme Lopez ne demande qu’à les aider, mais quand elle s'approche d'eux, la plupart partent en courant. Certains acceptent tout de même son aide. Elle leur donne des vêtements et de la nourriture, mais quand vient le temps de les loger ça se complique.

Elle recommande fréquemment aux gens de se rendre à Lauberivière, faute de ressource adaptée à Lévis.

Cette semaine, j'en ai habillé un qui a accepté de rester avec moi. Et puis, je l'ai déposé à Québec. Il a accepté de monter avec moi en voiture. Je l'ai conduit jusqu'à Québec. Maintenant, si on avait une référence à Lévis, s'il y avait quelque chose, ce serait formidable.

Lauberivière version Lévis

Son souhait pourrait bien se réaliser dans un horizon de 12 à 18 mois, estime Richard Bégin qui siège au comité sur l'itinérance de Lévis. L’idée d’avoir une ressource d’accueil inconditionnel fait partie des priorités ciblées il y a environ deux ans. La pandémie a toutefois ralenti sa mise en oeuvre.

[Une ressource d’accueil inconditionnel], c'est un lieu où les gens peuvent venir se déposer, se reposer, manger une soupe, dormir , explique-t-il. Être accueilli, ce n'est pas juste le lieu, mais c'est aussi la chaleur humaine qu'on va retrouver là. Et aussi de l'accompagnement.

Le projet est piloté par le CISSS de Chaudière-Appalaches. Son directeur des programmes en santé mentale et dépendance, Michel Laroche, affirme que le financement est déjà dans la poche. L’argent sera puisé à même les 4 millions de dollars alloués à la région par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour la réalisation du plan d’action interministériel en itinérance 2021-2026.

Le comité souhaite la création d'une nouvelle ressource ouverte 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 dans le secteur Desjardins.

De son côté, la Ville de Lévis estime que la situation d’itinérance sur le territoire lévisien est un cas d’exception sur son territoire. La relationniste Nicole Rodrigue souligne que l’itinérance étant liée à la santé mentale, ce mandat d’intervention est de la responsabilité du domaine de la santé en partenariat avec les ressources du milieu .

Des loyers trop chers

Plus à l’ouest, dans le secteur Charny, la travailleuse de proximité Lina Brouillette suit une cinquantaine de personnes en situation d'itinérance. Elle souligne que la prestation d’aide sociale ne permet plus de payer une chambre et de se nourrir.

Lina Brouillette est travailleuse de proximité pour Alliance jeunesse Chutes-de-la-Chaudière. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Elle dirige parfois ses clients sans domicile fixe à la maison des Hauts-Bois située dans le secteur Saint-Romuald. L’organisme offre le couvert et le logis pour une durée de sept jours, il dispose de neuf chambres. Le service aux gens qui sont recommandés par d'autres organismes.

Il y a des moments où la ressource est pleine puisqu'on est à pleine capacité , rapporte la directrice adjointe, Manon Patry. L'hiver, trois lits de camp sont disponibles pour que personne ne dorme dehors par grand froid.

La Maison des Hauts-Bois est un hébergement temporaire de crise et de dépannage pour adultes. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Caroline Bourdon se considère privilégiée d’avoir pu y séjourner. Son passage à la maison aura été la genèse d’un nouveau départ. Grâce à l’aide des intervenantes, elle s’est trouvé un appartement dans lequel elle emménage lundi après avoir vécu des mois sans domicile fixe.

Caroline Bourdon a vécu de nombreux mois sans domicile fixe, elle se réjouit d'avoir enfin trouvé un logement. Photo : Radio-Canada / Marie Maude Pontbriand

Son expérience de vie lui permet d’affirmer que les besoins en hébergement de dépannage sont importants à Lévis.

« C'est plein de personnes qui en ont besoin. » — Une citation de Caroline Bourdon

Que pense-t-elle de l’arrivée éventuelle d’une nouvelle ressource comme Lauberivière à Lévis? Ça serait vraiment nécessaire. Ce serait la plus belle chose qui ne pourrait pas arriver pour toutes les personnes qui sont en besoin.