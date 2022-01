Deuil, inquiétude et espoir en Ontario 5 ans après l’attentat de la mosquée de Québec

Il y a cinq ans, l’attentat de la grande mosquée de Québec secouait le pays. La fusillade, qui a fait six morts et plusieurs blessés, a suscité de nombreuses réactions tant au pays qu'à l’échelle internationale ainsi que des inquiétudes au sein des communautés musulmanes en Ontario. Aujourd'hui encore, certaines parmi elles revivent le traumatisme et le deuil ressentis le jour de l’attaque.

Pour des membres de la communauté musulmane en Ontario, ces sentiments sont durement exacerbés par l’attaque de London qui a eu lieu il y a moins d’un an.

Sabena Islam, membre de l’Islamic Society of Kingston (Association islamique de Kingston, traduction libre), dans l’est de la province, mène des campagnes de sensibilisation et des programmes de prévention contre l’islamophobie. Elle explique que des membres de la communauté ressentent toujours l’impact du 29 janvier, qui, selon elle, pourrait se répéter dans le climat actuel.

La fusillade de la mosquée de Québec était dans un lieu de prière , précise-t-elle. Elle souligne cependant que l’islamophobie pourrait se manifester sous différentes formes : le vandalisme dans les espaces religieux, les attaques verbales et physiques contre les personnes visiblement musulmanes ou même l’attaque de la famille Afzaal à London .

Mme Islam confie que revoir les images de la mosquée de Québec à la télévision le jour de l’anniversaire de la tuerie est un rappel effrayant. Je revis la même peur chaque année, admet-elle, après l’attaque, lorsque mes fils et mon père assistaient aux prières à la mosquée, je leur demandais de s’asseoir près des portes de sortie.

Quatre membres de la famille Afzaal sont morts après avoir été happés par un véhicule, à London, en Ontario, le lundi 7 juin 2021. Photo : Radio-Canada / Elvis Nouemsi

Pour Sabena Islam, il est important de lutter contre l’islamophobie sur trois niveaux importants : personnel, institutionnel et structurel.

Elle explique qu'il faut d'abord condamner toute forme de discrimination, et non seulement l'islamophobie.

« Si moi je me sens un jour en sécurité, mais si une personne de confession sikhe ou juive se sent toujours menacée, notre travail ne serait pas fait. » — Une citation de Sabena Islam, membre de l'Islamic Society of Kingston

Elle souligne également qu’il faut signaler tout incident lié à l’islamophobie, même si rien n’est fait par la suite. Selon elle, il faut que les plaintes soient consignées, car cela permet aux autorités de voir la fréquence des incidents.

Elle ajoute qu’il faut militer pour le changement à l'échelle politique. Il faut que des lois comme la loi 21 au Québec soient dénoncées, ce genre de loi envoie un message clair : que l’islamophobie est acceptable .

Selon Azeezah Kanji, il faut lutter contre la fausse représentation des musulmans dans les médias. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Ça fait cinq ans, c’est long, oui, mais ce n’est pas très long non plus , dit Azeezah Kanji, directrice de la programmation au centre culturel Noor à Toronto.

Mme Kanji souligne que l’islamophobie est un problème systémique , et qu’il faut des changements et des interventions gouvernementales pour protéger les musulmans qui peuvent être la cible de crimes haineux.

« Ça fait cinq ans que les communautés musulmanes luttent pour de vrais changements au point de vue gouvernemental. » — Une citation de Azeezah Kanji, directrice de la programmation au centre culturel Noor

Il faut lutter contre les lois qui tentent d’effacer l’identité musulmane, il faut aussi se battre contre les stéréotypes et les déclarations mensongères et la criminalisation des musulmans dans les médias , dit-elle. L’objectif des attaques contre les personnes de confession musulmane est de susciter la peur d’être musulman aussi. L’activisme doit éliminer cette peur et humaniser les musulmans .

Le centre culturel Noor organise à l'occasion de cette commémoration, une série de discussions en ligne, intitulée Islamophobia Is. Le but est de sensibiliser les personnes sur l’islamophobie et de fournir des données et des ressources à la communauté musulmane.

Les services de santé mentale : une ressource importante

Zainib Abdullah, psychothérapeute et cofondatrice de l'entreprise Wellnest Therapy, explique qu’il est essentiel d’avoir un réseau de soutien et des services de santé mentale adaptés à la communauté musulmane, de façon continue, mais surtout à la suite d'une tragédie comme la fusillade.

Lorsque ces attaques ont lieu, une personne qui s’identifie en tant que musulmane vit ce qu’on appelle le traumatisme vicariant, qui présente des symptômes très semblables au traumatisme vécu par une victime qui était présente au moment de la fusillade , explique Mme Abdullah.

Elle soutient qu’il est important que ces services soient soutenus à l'échelle gouvernementale afin que les personnes affectées par ces événements puissent se sentir protégées et écoutées. Elle ajoute également qu’il faut un système de psychoéducation concret pour les victimes, les témoins ou les membres de la communauté musulmane en général.