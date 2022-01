Deux nouvelles préposées trouvent le bonheur au CHSLD Mgr-Victor-Tremblay

En 2020, le gouvernement du Québec lançait un programme de formation accélérée de préposé aux bénéficiaires afin de fournir plus de ressources aux CHSLD, durement frappés par la première vague de la pandémie de COVID-19. Chantale Couillard et Carolanne Bouffard ont répondu à l'appel.

De graphiste à préposée

Il y a un an, Chantale Couillard a fait un virage à 180 degrés en quittant son emploi de graphiste pour oeuvrer auprès de personnes âgées en CHSLD. Aujourd'hui, son bonheur est si grand qu'elle doit se pincer pour être certaine qu'il ne s'agit pas d'un rêve.

J'ai toujours eu ce petit regret-là de ne pas avoir travaillé en santé. Il y a un an, quand on est tombé en zone rouge et que les magasins étaient fermés, j'étais sur le chômage. Je me suis requestionnée à savoir si je voulais vraiment continuer là-dedans, mais la santé est revenue me chercher , a débuté Chantale Couillard, qui travaille au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Mgr-Victor-Tremblay, à Chicoutimi.

Dès le début, elle était convaincue d'avoir fait le bon choix. Jour 1, j'étais dans le bain, dans la formation. J'ai lu les livres avant de commencer les cours. Je le savais que c'était fait pour moi , s’est-elle rappelée.

Chantale Couillard, préposée aux bénéficiaires, avec la résidente Marie-Olive Pelletier Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

De la clinique d'optométrie au CHSLD

Carolanne Bouffard prodigue elle aussi des soins et accompagne les résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Mgr-Victor-Tremblay avec douceur et compassion. Après dix ans comme assistante dans une clinique d'optométrie, elle a écouté son coeur.

On les aime comme si c'était notre famille à nous. On en prend soin comme si c'était notre famille... Veux, veux pas, il y a des soins intimes aussi qu'on prodigue. C'est sûr qu'on s'attache , a partagé la préposée aux bénéficiaires.

Le métier est loin d'être facile. Les mesures de protection en raison de la COVID-19 doivent être suivies à la lettre. Le masque N-95 doit être porté en tout temps et les préposées doivent respecter les règles à la lettre.

C'est un travail qui est vraiment difficile. C'est éreintant. On est vraiment fatigués quand on a fini le quart de travail. On a marché toute la journée. On n'a pas arrêté deux secondes, mais on est prêts à recommencer le lendemain , a juré Chantale Couillard.

Carolanne Bouffard, préposée aux bénéficiaires, au CHSLD Mgr-Victor-Tremblay Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Un cadeau pour Jessica Dubois

Ce sentiment d'accomplissement et d'enrichissement est partagé par Jessica Dubois. Mère de cinq enfants, elle a troqué son rôle d'éducatrice en garderie pour celui de préposée au Lac-Saint-Jean. À 34 ans, elle est convaincue de s'être offert un cadeau.

Tous les matins que je me réveille et les nuits que je fais, je suis toujours épanouie et je rentre tout le temps avec le sourire. C'est vraiment la plus belle chose qui me soit arrivée. J'adore ce que je fais. Travailler avec les personnes âgées, ça me remplit de gratitude , a exprimé Jessica Dubois.

Pour Chantale Couillard, les relations qu’elles développent avec les résidents sont vraiment remplies d’amour.

Ça connecte vraiment avec les personnes âgées. Je dis leurs expressions, je parle comme eux autres. Ça me fait rire, j'aime ça et on dirait qu'eux autres le sentent aussi que j'aime ça et que je parle leur langage , a indiqué l’ancienne graphiste.

Un amour réciproque

La complicité et l'affection que ressentent les nouvelles préposées à l'égard des résidents sont des sentiments partagés.

C'est parce que je les aime toutes. Je les aime fort, fort aussi. Elles sont toutes dévouées , a débuté Jeannine Tremblay, résidente au CHSLD Mgr-Victor-Tremblay

On est entourés. On s'entoure ensemble , a poursuivi Marie-Olive Pelletier.

Chantale Couillard et Carolanne Bouffard, préposées aux bénéficiaires au CHSLD Mgr-Victor-Tremblay, posent avec la résidente Sylvie Lavoie. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

D'autres formations

Chantale, Carolann et Jessica ne sont pas les seules à avoir été tentées par l'aventure. Dans la région, 341 étudiants ont débuté la formation de préposé en 2020. Le taux de réussite atteint 85 % et le taux de rétention 83 %.

C'est certain que la bourse peut être attrayante, mais c'est aussi le fait de pouvoir offrir aux gens de faire une différence dans le réseau de la santé , a avancé Amélie Gourde, conseillère-cadre aux communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Comme les besoins sont encore très grands, une prochaine cohorte de la formation accélérée débutera à Roberval à la mi-février et une autre démarrera à Chicoutimi en mars.

Si c'est vraiment ce qu'ils veulent faire dans la vie et que ça les attire, le milieu de la santé, c'est sûr qu'ils vont s'accomplir là-dedans , avait comme message Chantale Couillard à ceux qui pourraient être intéressés.