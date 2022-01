The Smile, projet secondaire de Radiohead, donne trois concerts virtuels ce week-end

The Smile, le groupe composé de Thom Yorke et de Jonny Greenwood de Radiohead, ainsi que du batteur Tom Skinner, n’a pas encore sorti son premier album qu’il propose déjà trois concerts virtuels payants, samedi et dimanche.

Les trois concerts, qui se tiendront samedi à 15 h et 20 h (heure de l’Est), ainsi que dimanche à 6 h du matin, seront diffusés en direct à partir de la salle Magazine London, à Londres, et seront accessibles partout dans le monde.

Les billets pour chaque concert sont en vente pour le prix de 21,40 $ (16,50 $ US) chacun s’ils sont achetés avant samedi, 9 h, et de 24,92 $ (19,50 $ US) le jour même. Une fois le billet acheté, le concert est disponible en rediffusion pour 48 heures après la fin de la représentation.

Un projet mystérieux

Dévoilé pour la première fois l’été dernier, The Smile a sorti deux simples depuis : l’énergétique You Will Never Work In Television Again et la plus discrète The Smoke, propulsée par la basse et le falsetto emblématique de Thom Yorke.

Le 5 janvier dernier, le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux avoir pratiquement terminé l’enregistrement de son premier album, dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Nous en sommes à choisir l’ordre des chansons, parmi 6227020800 combinaisons possibles , a-t-il écrit.

Le dernier album de Radiohead, A Moon Shaped Pool, remonte à 2016.