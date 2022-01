Tempête hivernale à venir dans l’Est-du-Québec

Des alertes de tempête hivernale ont été émises pour les secteurs de Rimouski, de l'est du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

La neige devrait commencer à tomber en cours de soirée et de nuit samedi.

Selon les informations d'Environnement Canada, de 15 à 20 centimètres de neige sont attendus au Bas-Saint-Laurent. Des rafales allant jusqu'à 80 km/h devraient s'abattre sur la région.

En Gaspésie, des accumulations plus volumineuses sont attendues. De 20 à 30 centimètres de neige doivent s'accumuler en Haute-Gaspésie et sur la pointe de la péninsule.

Des précipitations allant de 10 à 30 centimètres sont prévues pour les secteurs du sud de la péninsule gaspésienne.

Les accumulations rapides de neige et la poudrerie pourraient rendre les déplacements difficiles, selon Environnement Canada (archives). Photo : Radio-Canada

D'importantes rafales doivent déferler sur la Gaspésie samedi et dimanche.

Les Îles-de-la-Madeleine auront droit à un cocktail météo. Des accumulations de neige allant de 20 à 30 centimètres sont prévues samedi avec des vents qui vont s'intensifier en cours de journée pour atteindre des pointes à 100 km/h.

La neige deviendra mêlée de grésil puis se changera en averses de pluie ou de bruine tard en soirée samedi. De la poudrerie et des nappes de brouillard pourraient également s'ajouter.

De forts vents doivent aussi s'abattre sur la Minganie et la Basse-Côte-Nord (archives). Photo : Radio-Canada / LAURENCE ROYER

Sur la Côte-Nord, ce sont surtout les secteurs les plus à l'est qui seront touchés par la tempête.

De 15 à 20 centimètres de neige devraient tomber sur les secteurs d'Anticosti, de Natashquan, de Blanc-Sablon et de Chevery avec, là aussi, de forts vents et des rafales jusqu'à 80 km/h.

Les rafales seront plus intenses à Blanc-Sablon où elles pourraient atteindre 100 km/h. La neige pourrait se changer en pluie dans la nuit de samedi à dimanche, selon les informations d'Environnement Canada.

Avis de poudrerie en vigueur

Des avis de poudrerie ont été émis pour les secteurs plus à l'ouest du Bas-Saint-Laurent, alors que la tempête devrait frapper plus fort plus à l'est.

Ainsi, les environs du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, des Basques et du Témiscouata devraient connaître des épisodes de poudrerie samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.

Environnement Canada indique que la visibilité pourrait devenir soudainement réduite à presque nulle.

Des accumulations allant de 5 à 10 centimètres de neige sont prévues avec des rafales allant jusqu'à 60 km/h samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche.