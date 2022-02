Manque criant de logements abordables en Beauce

Un homme sans emploi à Saint-Georges n'a d'autre choix que de vivre dans un logement mal isolé, où le four de la cuisine se transforme régulièrement en chauffage d’appoint. Un projet de logements sociaux pourrait lui venir en aide, mais le financement pour le mener à terme est incertain.

J'ai un toit sur la tête. J'ai quatre murs. Mais dans les dernières semaines, il y a eu de grands froids. Je dormais habillé, avec mes culottes de jogging et mes deux couvertures. Je me réveillais parce que j'avais froid .

C’est ainsi que Maxime Desjardins décrit le seul logement qu’il a été en mesure de se payer à Saint-Georges. Depuis qu’il a quitté Lévis pour s’éloigner de mauvaises influences il y a quelques années, la reconstruction de sa vie est parsemée d'embûches.

Je me suis rendu à Sainte-Marie parce qu'il y avait beaucoup d'ouvrages et des moyens de m’en sortir. J'ai fini mon 5e secondaire et j'ai trouvé un travail. Après, il a fallu que je déménage en raison des inondations , déplore-t-il.

Maxime Desjardins peine à trouver un logement qui répond à ses besoins. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La maison où il louait une chambre à 350 $ par mois a été démolie au début de l’hiver, comme 500 autres depuis les inondations du printemps 2019. Il s’est alors dirigé vers Saint-Georges, où il espérait trouver un logement qui répondrait à son budget.

Financement incertain

Le taux d’inoccupation qui est de 0,6 % à Saint-Georges, bien en deçà du taux d’équilibre de 3 %, a toutefois joué contre lui. Les besoins se font surtout ressentir chez les personnes seules.

Saint-Georges veut se doter d'un immeuble de 40 logements sociaux. Photo : Radio-Canada

Un projet de 40 logements sociaux est dans les cartons de la Ville de Saint-Georges. Les détails de l'enveloppe provinciale de 200 millions de dollars sur 4 ans pour le logement abordable tardent toutefois à être dévoilés. La construction de l’immeuble est donc retardée.

Les gens qu'on veut loger dans ce projet-là, ce sont des gens qui sont à revenus modestes ou à très faibles revenus. Ils ont besoin du supplément de revenus au loyer. On ne sait pas du tout si le nouveau programme va nous permettre de répondre à ces besoins , explique le directeur général du GRT Nouvel Habitat, Alain Marcoux.

Besoins grandissants

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, ajoute que les besoins en logements abordables sont grandissants, alors que deux entreprises sur trois en Beauce comptent engager des travailleurs étrangers au cours des deux prochaines années.

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Claude Morin interpelle les députés de la région et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation dans ce dossier.

La seule chose qu'on nous dit, c'est qu'il y aura de l’argent disponible. Il n'y a pas seulement les grandes villes qui en ont besoin , affirme Claude Morin.

Des ressources à bout de souffle

La rareté des logements fait en sorte que 20 % de la population de Saint-Georges n’a d’autres choix que de payer plus que le tiers de leur budget pour se loger, ce qui est le seuil recommandé.

C’est le cas de Maxime Desjardins qui a dû se tourner vers le Bercail, un organisme qui lui offre de l’aide pour se trouver un emploi, un logement, mais lui offre aussi des repas.

Je me sentais tellement mal d'aller chercher mon petit dîner. C'est sûr que la société va me juger. Mais c'est ça ma réalité. Je n'ai pas d’argent pour me nourrir , raconte-t-il.

Maxime Desjardins rencontre l'agente de liaison au Bercail, Émilie Vachon. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Situation d'itinérance

Au cours des 9 derniers mois, le Bercail a offert 150 séjours temporaires pour personnes en situation d’itinérance. Plusieurs d'entre elles sont des personnes seules qui ont subi une rupture ou une perte d'emploi durant la pandémie.

L’agente de liaison Émilie Vachon souhaite ardemment que le projet de logements sociaux se concrétise rapidement.

Avoir un endroit abordable et qui leur permettrait de répondre au besoin de se nourrir, déjà on viendrait combler une grande partie de ce qu’on n’arrive pas à faire même si on essaie d'être des magiciens , affirme-t-elle.