L’un des enfants hospitalisés après un incendie à Winnipeg est mort

Il avait été transporté à l’hôpital dans un état critique en compagnie de huit autres personnes, dont quatre enfants.

Les adultes avaient été admis à l’hôpital dans un état instable, tandis que les autres enfants se trouvaient dans un état stable.

L'état des victimes s'est amélioré et toutes se trouvent dans un état stable mais sont toujours hospitalisées vendredi, selon un communiqué du Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg.

Un feu aux petites lueurs du jour

Arrivés sur place à 6 heures jeudi, les pompiers ont fait face à une épaisse fumée provenant de la maison. L’incendie a été maîtrisé peu après 6 h 20.

La police et le Service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg continuent d’enquêter sur la cause du sinistre, mais selon les premiers éléments de l'enquête, le feu ne semble pas être d’origine suspecte.