Les cocktails sans alcool, plus populaires que jamais

Si les Britanno-Colombiens consomment plus d’alcool depuis le début de la pandémie , un nombre croissant de personnes font le choix d’arrêter d'en consommer et se tournent vers des substituts aux boissons alcoolisées. Pour répondre à la demande, des cocktails, bières, vins ou encore spiritueux sans alcool tentent de conquérir le marché.

Nolwen Le Guay consomme régulièrement de l’alcool en contexte social, mais elle fait souvent des pauses. La Vancouvéroise pratique régulièrement le jeûne, une manière d’apprendre à son corps à éliminer les toxines. Elle fait de même avec l’alcool.

Durant ces périodes, elle continue d’aller dans les bars, mais elle opte alors pour des boissons sans alcool. L'offre est plutôt développée, même si la liste des cocktails avec alcool est plus développée , dit-elle.

De son côté, Anne Legrand boit rarement. Elle n’y voit pas l’intérêt. Du coup, quand je ne commande pas d’alcool au bar, j'entends souvent la réflexion classique, parce que j’ai 34 ans, que c’est parce que je suis enceinte , ironise-t-elle.

Quoi qu’il en soit, la trentenaire a pris l’habitude de commander des boissons sans éthanol.

Le phénomène des boissons sans éthanol

Ces femmes représentent chacune un type de profil que veut attirer Sansorium, une entreprise qui commercialise des bières, des vins et des spiritueux sans alcool.

La plupart des personnes qui se tournent vers Sansorium boivent de l’alcool, mais elles ont décidé de réduire leur consommation ou bien souhaitent une option supplémentaire les jours où elles ne veulent pas boire d'alcool , affirme Fiona Hepher, directrice de Sansorium.

L'entreprise familiale Sansorium croit qu'il est possible de concilier vie sociale et boissons sans alcool. Photo : Fournie par Sansorium

Pourtant, au début de leurs démarches, ses associées pensaient attirer des personnes qui avaient complètement arrêté de boire.

« Souvent, je dois me justifier : il faut une raison de ne pas boire d’alcool. [...] C’est tellement accepté de boire, en tout cas dans un contexte festif, que ne pas boire pose question. » — Une citation de Anne Legrand

L'entreprise familiale établie à West Vancouver, en Colombie-Britannique, se spécialise dans l’importation et la distribution de boissons sans alcool, avec très peu ou pas du tout d'éthanol, ou encore désalcoolisées, soigneusement sélectionnées.

Ces produits sans alcool ont été lancés en septembre 2021, mais l’idée a germé au début de 2020, alors que chaque membre de la famille prenait du recul quant à sa consommation d’alcool.

Nous avons réalisé que les jours où nous ne voulions pas boire d’alcool, mais certainement apprécier une bonne boisson, le choix et la qualité étaient minces , raconte Fiona Hepher.

Le vin sans alcool a été dénué de son éthanol. Photo : Fournie par Sansorium

La dangerosité avérée de l’alcool

La popularité des boissons sans éthanol correspond à une démarche positive s'alignant avec plusieurs autres stratégies que peuvent adopter les personnes qui réduisent leur consommation d’alcool, comme le fait remarquer la directrice générale du Centre on Substance Use (centre pour les dépendances et l’usage de substances) de la Colombie-Britannique, Cheyenne Johnson.

Alors que la consommation d’alcool augmente le risque de cancer, la plupart des Canadiens, y compris les prestataires de soins de santé, ne sont pas au courant d’autres maladies [qui y sont liées], comme l'hypertension ou les maladies cardiaques , souligne Cheyenne Johnson.

D’après elle, un médecin de famille ou une infirmière devrait régulièrement poser la question à ses patients quant à savoir en quoi consiste sa consommation d’alcool. C’est un moyen de remédier à ce problème, conclut la directrice.