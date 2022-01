Une nouvelle vocation pour la pourvoirie Beauséjour

Après 32 ans à gérer la pourvoirie, il est maintenant temps pour Réal Blouin et son fils Jean-Serge de passer à une autre étape afin de mettre en valeur leur propriété.

L’exploitation de la pourvoirie a été lancée en 1989. Il était temps de passer à une autre étape pour mettre en valeur le domaine de 933 acres, indique M. Blouin.

La pandémie aura été un des facteurs décisifs. La pourvoirie offrait des forfaits tout inclus et il était de plus en plus ardu de gérer les activités. Jean-Serge Blouin explique que la planification des réservations dans une auberge où une vingtaine de personnes doivent se côtoyer dans une salle à manger commune devenait très complexe.

À cela se sont ajoutés des problèmes de santé dans la famille. C’est la tempête parfaite , commente Jean-Serge Blouin.

Une nouvelle ère

Depuis deux ans, les propriétaires travaillent sur un nouveau projet et veulent donner une nouvelle vocation récréotouristique du site qui occupe le tiers de la municipalité de Petite-Vallée.

« On ne quitte pas le domaine, on ne vend pas. On se dit après 32 ans de passer à autre chose. Je suis très content et excité. » — Une citation de Jean-Serge Blouin, propriétaire de la pourvoirie Beauséjour

L’aménagement d’un nouveau chemin forestier a été entrepris cet automne dans le but de vendre des lots en bordure de lac pour la villégiature. On faisait vivre l’expérience de Petite-Vallée en pleine nature aux gens, là, on va leur donner la chance de venir vivre dans ce milieu exceptionnel ,indique Jean-Serge Blouin.

Un site exceptionnel

La propriété appartenait à des Américains de la région de New York depuis le début du XXe siècle et a été achetée par la famille de Jean-Serge Blouin en 1987.

La pourvoirie compte cinq lacs et une vingtaine de sentiers de randonnée. Photo : Radio-Canada

Cinq lacs sont situés sur ce terrain où pousse une ancienne forêt de cèdres géants. Les arbres seraient âgés de 500 voire 600 ans, d’après les analyses de naturalistes, indique M. Blouin. C’est un peu un secret bien gardé sur le domaine. On sait que le premier, le deuxième et le quatrième plus gros cèdre de l’est du Canada sont sur le site.

La pourvoirie compte aussi plus d’une vingtaine de kilomètres de sentiers pédestres.

Jusqu’à présent privé, le projet permettrait au site d’être ouvert à l’année et éventuellement être accessible au grand public.

Les propriétaires sont en discussion avec la Municipalité de Petite-Vallée pour mettre le point final au projet qui sera lancé en 2022.