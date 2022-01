Stabilisation du nombre de cas de COVID-19 dans les RPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il y avait vendredi dernier 258 cas actifs rapportés dans l’ensemble des résidence privée pour aînés RPA de la région. Une semaine plus tard, ce chiffre a baissé à 241 cas.

Toujours la semaine dernière, 78 nouveaux cas avaient fait leur apparition dans le bilan.

Pour ce qui est des décès, un seul s’est ajouté cette semaine pour un total de 7 au cours de la 5e vague. Au total dans la région, 36 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis le début du mois de janvier.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 88,5 % des résidents des résidence privée pour aînés RPA ont reçu une dose de rappel du vaccin contre la COVID-19.

Un total de 27 RPA rapportent des cas actuellement.

Une donnée représentative

Cette compilation est effectuée à partir d’un document publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) intitulé État de situation des cas actifs et des décès par RPA. Elle est représentative de la situation, car les résidents des résidence privée pour aînés RPA font partie des clientèles prioritaires qui ont accès aux tests de dépistage PCR, si une éclosion est soupçonnée.

La stabilisation des cas dans les résidence privée pour aînés RPA correspond à un certain plateau des hospitalisations constaté la semaine dernière dans la région, avec une tendance à la baisse cette semaine.

Il y avait 92 hospitalisations le 15 janvier, avec un sommet atteint à 96 le 22 janvier et puis finalement 85 le 27 janvier.

Dans les CHSLD

Pour ce qui est des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD , l’éclosion la plus importante se situe au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Joseph, à La Baie, avec 34 cas actifs chez les patients et un décès qui s’est ajouté vendredi.