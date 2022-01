Une nouvelle tempête hivernale frappera les provinces de l’Atlantique samedi

Vendredi après-midi, des alertes d’Environnement Canada étaient en vigueur dans presque tous les secteurs des provinces de l’Atlantique, à l’exception du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Une certaine incertitude demeure quant à l'intensité exacte de la tempête, à la vitesse exacte des vents et à la quantité exacte de neige à prévoir , indiquait le service météorologique national, qui prévenait néanmoins de possibles pannes d’électricité et même d’inondations en fin de semaine.

Nouveau-Brunswick

Des alertes sont en vigueur vendredi pour les régions du sud et de l’est du Nouveau-Brunswick. On prévient notamment de conditions hivernales dangereuses dans la Péninsule acadienne et dans les régions de Moncton, Fredericton et Miramichi.

La neige et la poudrerie commenceront à toucher le Sud samedi matin, puis le Nord en après-midi.

De 15 à 40 cm de neige sont prévus, avec les accumulations les plus importantes dans le Sud-Est.

Des vents du nord-est souffleront en rafales et pourraient atteindre 100 km/h dans les régions côtières.

Nouvelle-Écosse

De 15 à 40 cm de neige sont annoncés pour la majeure partie de la péninsule de la Nouvelle-Écosse et au Cap-Breton dans les comtés d’Inverness et de Victoria.

Pour l’est de péninsule, incluant l’agglomération d’Halifax, ainsi que les comtés de Cap-Breton et de Richmond, la neige qui commencera samedi matin se changera rapidement en pluie.

Des gens trouvent refuge dans un abribus à Eastern Passage, en Nouvelle-Écosse, pendant une tempête hivernale (archives). Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

De 5 à 10 cm de neige et de 25 à 50 mm de pluie sont à prévoir, avec des épisodes possibles de pluie verglaçante.

Environnement Canada souligne les risques de fonte importante de la neige et d’inondations par endroits dans les basses terres.

Île-du-Prince-Édouard

De 15 à 40 cm de neige, de la poudrerie, de la pluie verglaçante et des vents violents sont au menu pour l’Île-du-Prince-Édouard.

Les accumulations se feront plus importantes dans le comté de Prince.

Accompagnée de vents du nord-est soufflant en rafales, la neige se changera probablement en pluie, en pluie verglaçante ou en grésil pendant un certain temps samedi après-midi avant de tomber à nouveau jusqu’à dimanche.

Une chute des températures est attendue dimanche matin.

Terre-Neuve-et-Labrador

À partir de samedi après-midi, certaines parties de l'ouest et du centre de Terre-Neuve doivent s’attendre à des forts vents et des accumulations de 15 à 25 cm, particulièrement en secteur montagneux.

En soirée, ce sera de la pluie, et les températures plus basses pourraient causer des inondations dans ces régions.

Dans le sud-ouest et sur la côte sud de Terre-Neuve, ainsi que dans la péninsule d’Avalon, de 50 à 80 mm de pluie sont prévues. Les vents en rafale pourraient atteindre 100 km/h.

Enfin, un avertissement de blizzard est émis pour la péninsule Great Northern, qui devrait recevoir de 15 à 30 cm de neige.