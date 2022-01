Des camionneurs et manifestants de la région convergent vers Ottawa

Une vingtaine de camionneurs et plusieurs dizaines de citoyens en voiture s’étaient réunis à Val-d’Or pour le lancement du convoi, vers midi.

Initié par des camionneurs du Canada pour protester contre l’obligation du passeport vaccinal à la frontière américaine, le mouvement de protestation regroupe aussi des citoyens qui demandent la fin de toutes mesures sanitaires liées à la COVID-19.

On va arrêter d’être des moutons. On va se lever et se battre pour regagner nos droits et libertés , a souligné l’un des manifestants avant le départ.

Plusieurs citoyens de la région étaient présents avec des affiches pour dénoncer les mesures sanitaires en vigueur. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Nos droits et libertés sont bafoués, ajoute un autre homme rencontré sur place. On n’a pratiquement plus de droit de parole. Il n’y a aucun débat, c’est insensé, faut que ça arrête.

C’est le meilleur moyen pour enfin montrer à tout le monde, d’une façon pacifique, qu’on est tannés de tout ça et qu’il faut que ça arrête , ajoute un autre membre du convoi.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées à Val-d'Or avant de quitter pour Ottawa. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des manifestations sont prévues à la Colline parlementaire à Ottawa au cours de la fin de semaine. Les autorités policières sont sur le qui-vive afin de s’assurer que tout se passe dans le calme.