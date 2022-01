Des activités au Mois Numérique Jeunesse pour améliorer la littératie numérique

Ateliers en tout genre, foire aux carrières, conférences, expositions et jeux vidéo sont quelques-unes des activités prévues pour le Mois Numérique Jeunesse (MNJ), qui se tient du 1er février au 6 mars.

Jonathan le Prof est l’ambassadeur de la troisième édition de cet événement annuel gratuit réservé aux moins de 35 ans, mais qui pourrait très bien intéresser les personnes plus âgées. L’enseignant en univers social au secondaire à Rouyn-Noranda est bien connu sur les médias sociaux.

Permettre aux jeunes d’utiliser le web de façon divertissante tout en s’informant est une façon d’aller chercher leur intérêt. Faciliter l'accès aux ressources en ligne est aussi un moyen d’assurer une égalité des chances. Les jeunes habitant en région éloignée, notamment, ont moins accès aux lieux permettant d'expérimenter les technologies , explique-t-il par voie de communiqué.

L’objectif des différentes activités proposées est aussi d’améliorer la littératie numérique des jeunes, notamment avec une formation en cybersécurité le 1er février et le 6 mars, un atelier pour identifier le cyberharcèlement le 1er février à 19 h et une activité proposée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour apprendre à protéger son empreinte numérique le 9 février.

Le 2 février à 18 h, un atelier de 3 heures est réservé aux jeunes femmes pour découvrir le code et en savoir plus sur le métier de développeuse web. Cet atelier est offert seulement en anglais, comme plusieurs des activités de ce Mois Numérique Jeunesse.

On pourra aussi découvrir l’univers de FabLab Onaki, le premier laboratoire de recherche et de création autochtone au Canada, le 28 février prochain.

Plusieurs cafés numériques virtuels avec une expérience immersive dans un métavers sont offerts pour présenter aux élèves du secondaire les possibilités du numérique.

On peut trouver toutes les activités proposées sur le site de l’événement  (Nouvelle fenêtre) .