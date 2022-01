Un pont s’effondre à Pittsburgh le jour même où Biden y parle d’infrastructures

Des pompiers ont dû descendre en rappel sur 45 mètres et former une chaîne humaine pour porter secours aux occupants d'un autobus qui était tombé au fond du ravin que surplombait le pont. Le chauffeur et deux passagers se trouvaient à bord, dont un qui a été blessé.

L'accident s'est produit tout juste avant 7 h, heure locale, selon la police. La presse locale rapporte qu'il s'agit du pont par lequel l'avenue Forbes traverse le parc Frick.

L'accident a provoqué une fuite de gaz, qui a maintenant été colmatée.

Une équipe de dix personnes du National Transportation Safety Board, une agence fédérale, se rendra sur place. Les secouristes continuent à fouiller la scène, à la recherche d'éventuelles victimes.

Une dizaine de personnes ont été évaluées sur place, principalement des premiers répondants épuisés ou affectés par le froid.

L'autobus était équipé de sept ou huit caméras, et les images qu'elles ont captées seront utilisées dans le cadre de l'enquête.

Le pont d'acier a été construit en 1970. Une inspection réalisée en 2019 avait constaté qu'il était en mauvais état. Il avait été inspecté pour la dernière fois en 2021, mais les conclusions de cette inspection n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Le président américain, Joe Biden, a visité le lieu de l'accident. Il était prévu qu'il prononce une allocution à Pittsburgh portant notamment sur son projet d'investir 1000 milliards de dollars américains pour retaper les infrastructures désuètes du pays.