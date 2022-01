COVID-19 : 110 hospitalisations à Ottawa et 76 en Outaouais

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 demeure élevé, vendredi, à Ottawa et à Gatineau, avec des fluctuations légères par rapport aux chiffres de la veille. Des deux côtés de la rivière, on rapporte également des décès.

Dans la capitale fédérale, Santé publique Ottawa (SPO) fait état de six nouveaux décès.

De plus, 110 Ottaviens atteints de la COVID-19 sont hospitalisés, dont 15 qui sont traités aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa SPO rapporte 308 infections supplémentaires et six décès de plus que la veille. À Ottawa, 687 personnes ont perdu la vie au courant de la pandémie.

Il y aurait actuellement 2869 cas actifs au sein de la population. Le nombre de cas est toutefois sous-estimé en raison de l'accessibilité limité aux tests de dépistage.

En Ontario, on recense 3535 hospitalisations, soit une baisse de 110 patients dans les dernières 24 heures. Selon la santé publique, 607 personnes sont aux soins intensifs et 67 morts s’ajoutent au bilan.

Dans toute la province, 5337 cas de coronavirus ont été répertoriés, vendredi.

Peu de changements dans les hôpitaux de l'Outaouais

En Outaouais, 76 personnes sont hospitalisées, dont huit aux soins intensifs, selon les données de la santé publique. Jeudi, on comptait 75 hospitalisations et le même nombre de patients aux soins intensifs que ce vendredi.

On déplore également trois nouveaux décès dans la région. On compte maintenant 263 morts au total.

Depuis jeudi, 134 nouvelles infections ont été répertoriées. Ainsi, 32 880 personnes ont contracté la COVID-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan officiel. Tout comme en Ontario, les politiques sur le dépistage ne permettent pas, au Québec, de connaître le nombre réel d'infections au coronavirus dans la communauté.

Dans l'ensemble de la province, on compte 62 hospitalisations de moins que la veille, mais 48 décès se sont ajoutés au bilan. On rapporte aussi 3600 infections de plus.

Fermeture temporaire du palais des congrès

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a annoncé la fermeture temporaire du Palais des congrès pour la vaccination contre la COVID-19.

Il sera donc impossible de recevoir une dose samedi et dimanche, dû au convoi des camionneurs qui affectera le secteur .