Encore des avertissements de froid extrême sur la Côte-Nord

Selon Environnement Canada, un refroidissement éolien de moins -38 °C à moins -42 °C est prévu.

En période de grand froid, il est recommandé aux personnes qui doivent se rendre à l’extérieur de porter plusieurs couches de vêtements, de se protéger la tête, les mains et les pieds et de rentrer à l’intérieur le plus souvent possible pour se réchauffer.

Un avertissement de froid extrême est diffusé lorsque les températures ou le refroidissement éolien peuvent atteindre - 38 °C pendant au moins deux heures.

Depuis le début janvier, les avertissements de froid extrême se multiplient sur la Côte-Nord.

Mercredi dans la nuit, des records de froid ont été battus dans la région de Sept-Îles avec des températures de -36,1 °C. Le précédent record pour un 27 janvier datait de 1992 alors que le mercure était descendu à -33,3 °C.