Nouveau plan de la recherche à l’UL : miser sur l’importance de tous les savoirs

L’Université Laval rend public son nouveau plan quinquennal de développement de la recherche. Élaboré entre 2020 et 2021, le plan prend en compte une variété d’éléments déjà bien installés dans la culture scientifique de l’université et met de l'avant l'importance d'établir des ponts entre les différentes disciplines et mise sur l'apport des différents types de savoirs dans la recherche.

Le plan est un guide pour savoir qui nous sommes en tant que communauté de recherche, ce qu’on veut accomplir et à quoi on veut contribuer , explique Eugénie Brouillet, la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval.

Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation. (archives) Photo : Radio-Canada / Cathy Senay

Il s’agit ainsi plus d’un guide que d’une approche contraignante. Il ne vient pas imposer une façon de faire de la recherche, c’est un plan qui a été construit à partir de la manière dont les chercheurs de l’Université Laval travaillent , explique la professeure de l’École d’architecture, Carole Després.

Ce genre de guide est d'ailleurs le résultat d’une vaste consultation menée en deux temps, à l’automne 2020 et à l’automne 2021. Il fait l’objet d’un très large consensus, ce n’est pas le plan de l’Université, c’est le plan de la communauté de recherche , précise la vice-rectrice.

« Il faut que la communauté se voie dans ce plan-là, se reconnaisse et se sente emballée aussi. » — Une citation de Eugénie Brouillet, la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval

Il s'aligne aussi avec les grandes tendances de la recherche bien au-delà de l'Université Laval. Il est au diapason avec les organismes subventionnaires et les grands enjeux mondiaux, c’est très motivant de voir que nos travaux peuvent servir à alimenter la réflexion et à trouver des pistes de solutions , ajoute Simon Coulombe, professeur au département de relations industrielles.

Un guide en trois axes

Le nouveau plan comprend ainsi trois axes principaux, soit l’inclusivité, la connectivité et la durabilité et le tout sont subdivisés en neuf thématiques, mettant un très grand accent sur les interconnexions et la multidisciplinarité.

Les neuf thématiques : Connecter les collectivités et les territoires;

Comprendre et soutenir l’évolution des cultures et des sociétés;

Faciliter un accès équitable à une saine alimentation;

Éduquer et apprendre tout au long de la vie;

Imaginer et concevoir des technologies durables;

Découvrir et innover pour la santé et le bien-être des individus et des populations;

Comprendre et agir dans un Nord en changement;

Préserver et valoriser les ressources naturelles;

Étudier les enjeux globaux et internationaux.

Les grands défis de société comme la pandémie se présentent de façon tout à fait multidimensionnelle, donc pour y répondre il faut que les disciplines se parlent et travaillent ensemble , souligne Eugénie Brouillet.

Simon Coulombe, professeur au département de relations industrielles de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail. Photo : Université Laval

Simon Coulombe croit que de coucher sur papier ces aspects permet de rendre plus visibles les travaux que certains chercheuses et chercheurs font déjà, facilitant ainsi une certaine synergie.

« Par exemple, mes travaux s'inscrivent dans le domaine de la santé et du bien être, alors le fait qu’un des angles et une des priorités du plan soit justement d'innover en santé et en bien-être, ça le met de l'avant plan et ça permet de l’utiliser comme un levier pour faciliter les connections avec d’autres chercheurs, la recherche de financement et les retombées concrètes que nos travaux peuvent avoir. » — Une citation de Simon Coulombe, professeur au département de relations industrielles

Communication et interconnexion

Il n’y a pas que la collaboration entre les chercheurs qui est importante, selon les trois universitaires il faut pouvoir aller chercher le savoir partout où il se trouve.

Lorsque vient le temps de faire face à de grands enjeux de société, évidemment, on peut bien comprendre que la science va avoir son apport, mais ce n’est pas l’unique réponse , affirme la vice-rectrice.

« C’est dans le mariage de savoirs de tous ordres, qu’ils soient académiques ou citoyens, qu’on est capable d’avancer. C’est toute la question de dialogue entre la science et la société qui doit peut-être être explorée davantage. Il faut qu’il y ait davantage d’espaces de dialogue entre les savoirs. » — Une citation de Eugénie Brouillet, la vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval

Simon Coulombe et l'équipe de sa chaire mettent en pratique cet aspect de transdisciplinarité. On a un comité qui chapeaute les travaux. Il est formé d’experts qui ont différents types de savoirs, donc on a d’autres chercheurs, on a des professionnels et des intervenants, mais on a aussi des personnes qui ont du savoir d'expérience, des personnes qui ont vécu ou qui vivent avec des difficultés de santé mentale , illustre-t-il.

Carole Després, professeure à l'École d'architecture de l'Université Laval Photo : Université Laval

Il faut aussi que des ponts soient construits entre ceux qui possèdent les connaissances scientifiques et le reste de la société. Avant on disait que la recherche est une tour d’ivoire, mais maintenant la question c’est comment valoriser ces connaissances-là, comment les traduire et les mâchouiller pour les rendre appropriables par les décideurs et la société , soutient Carole Desprès.

On a beaucoup de recherche et on a beaucoup de problèmes dans la société, mais je trouve qu’on n’a pas assez de monde qui traduise , poursuit-elle.

L’effet de la pandémie

Le tout prend une tout autre importance pendant que la science dans son ensemble jouit d’une visibilité accrue depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Au niveau des sujets de recherche, c'est sur que celui de la santé mentale est devenu encore plus à l’avant-plan. Et, on voit qu’il y a peut-être une plus grande volonté de la part des décideurs et des milieux de travail de mettre en place des solutions , remarque pour sa part Simon Coulombe.

Carole Després n’est pas non plus étrangère à cet engouement, dirigeant notamment le consortium de recherche SCOLA qui vise à soutenir les décideurs par rapport à la rénovation des presque 3000 bâtiments scolaires de la province. Un autre sujet drôlement d’actualité dans le contexte pandémique, même si le projet a commencé avant la pandémie.

La grande majorité des activités de l'université se fait virtuellement, mais un retour en classe est prévu pour certains lundi. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La situation sanitaire l’a d’ailleurs aussi obligée comme d’autres chercheurs à s’adapter notamment aux outils numériques au fait de travailler à distance, ce qui n’a pas toujours été un inconvénient.

On travaille avec 59 centres de services scolaires partout dans la province. Le numérique est devenu un atout pour des sessions collaboratives. Alors qu’auparavant on serait limité à la communauté métropolitaine, comme les gens devaient se déplacer, on a pu aller chercher des gens de la Gaspésie , illustre Carole Després.

Elle salue aussi la résilience de ses étudiants qui sont arrivés à réaliser leurs projets en collaborant en ligne. On va avoir acquis une littératie numérique et il va y en rester quelque chose, mais il faut aussi pouvoir mettre le nez dans les milieux , indique la professeure.