L’Ontario autorisera les casinos privés en ligne dès le 4 avril

L'industrie estime que les Ontariens dépensent quelque 500 millions de dollars par an en jeux d'argent sur Internet, dont la quasi-totalité auprès de sociétés basées à l'étranger qui ne paient pas d'impôts en Ontario. Le gouvernement provincial estime ce chiffre à 1 milliard de dollars.

La Société des loteries et des jeux (OLG), la seule entité autorisée à offrir officiellement ces jeux jusqu'ici, ne récolte qu’une petite partie de cette somme avec PlayOLG , son propre casino en ligne.

Jeux en ligne Ontario, l'agence qui va réglementer ce marché, promet des normes rigoureuses et une meilleure offre pour les consommateurs. Les nouveaux revenus serviront à financer des programmes et des services, écrit sa directrice générale Martha Otton dans un communiqué.

L’interdiction d’accès aux personnes mineures, le respect des lois applicables, y compris des règles et règlements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, et la prise de mesures pour favoriser le jeu responsable ne sont que quelques exemples de ce à quoi peuvent s’attendre les consommateurs sur le nouveau marché .

20 % des profits à l'Ontario

Les sites existants opéreront légalement en Ontario mais devront verser 20 % de leurs profits au gouvernement. Photo : iStock

Des sites tels que PokerStars, JackpotCity et Bet99 font largement de la publicité auprès du public ontarien, et rien n'empêchait jusqu'ici les résidents de l'Ontario de jouer en ligne sur des sites basés dans d'autres juridictions.

À partir du 4 avril toutefois, ils pourront opérer en toute légalité à condition de verser 20 % de leurs profits à la province, confient des sources de l'industrie à CBC News.

À titre comparatif, l'Ontario récolte 55 % des profits des casinos établis sur son territoire.

Le nouveau marché ontarien ne plaît d'ailleurs pas à tous. Plus tôt ce mois-ci, un rapport confidentiel obtenu par CBC et d'autres médias évaluait que la province pourrait perdre 2,8 milliards de dollars de revenus sur 5 ans. Le rapport a été commandé par Great Canadian Gaming, la société qui détient la plus grande part du marché des casinos en présentiel en Ontario.

La province devient la première au pays à légaliser ces plateformes privées. À l'opposé, le Québec tient mordicus à son monopole et l'Alberta a préféré lancer sa propre plateforme provinciale.