Quatre questions pour comprendre la crise en Ukraine

Depuis quelques semaines, les tensions entre la Russie et les pays occidentaux sont à leur comble et les craintes d'une guerre s'amplifient. Que se passe-t-il exactement et comment en sommes-nous arrivés là?

1. Pourquoi y a-t-il des tensions à l'heure actuelle en Ukraine?

En réalité, la situation est tendue depuis des années.

La Russie considère que l’Ukraine, qui faisait partie de l’Union des républiques socialistes soviétiques URSS jusqu’à sa dissolution, en 1991, se situe dans sa zone d’influence. Elle s’oppose donc à tout rapprochement de Kiev avec l’Occident, notamment une adhésion possible à l’Union européenne ou à l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

En 2014, la révolution ukrainienne et l’arrivée au pouvoir de dirigeants pro-européens ont provoqué de profonds bouleversements.

D’une part, la péninsule de la Crimée a proclamé son indépendance et son rattachement à la Russie lors d’un référendum non reconnu par la communauté internationale. Cette annexion a valu une série de sanctions à la Russie.

D'autre part, des forces séparatistes qui seraient soutenues par Moscou ont pris les armes à l’est de l’Ukraine, dans le Donbass, pour réclamer l’indépendance de la région. Les combats y ont fait plus de 14 000 morts. Les Russes exigent la tenue d’élections afin que les deux territoires concernés, les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, obtiennent un statut particulier au sein de l’Ukraine.

L’automne dernier, la tension a monté d’un cran avec l’arrivée de 100 000 soldats russes à la frontière ukrainienne. Des images satellites montrent également une concentration de blindés et de chars d’assaut en Crimée et dans l’ouest de la Russie. Les forces russes mènent des manœuvres militaires à l’aide d’avions de chasse et de bombardiers dans les mêmes secteurs.

Les Occidentaux prétendent que Moscou se prépare à envahir l’Ukraine. Mais les Russes nient toute intention belliqueuse et affirment plutôt que c’est l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , en raison de son soutien politique et militaire à Kiev, qui a une approche agressive.

2. Que veut Vladimir Poutine?

Les Russes estiment que le rapprochement entre l’Ukraine et l’Occident est une menace existentielle. Une série d’États de l’ancien espace soviétique sont entrés dans l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN au cours des dernières années, faisant ainsi disparaître la zone tampon entre la Russie et l’Europe.

Vladimir Poutine demande donc aux Occidentaux des garanties écrites selon lesquelles il n’y aura pas d’expansion de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN vers l’est. Le président russe veut également que l’Alliance retire ses contingents et ses systèmes d’armement des pays frontaliers de la Russie.

Moscou estime que les Occidentaux, en élargissant l'Alliance à des pays d'Europe de l'Est et de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques URSS , ont violé des promesses faites après la chute de l'Union soviétique.

Il ne doit y avoir aucune avancée de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN vers l’est. La balle est dans leur camp, ils doivent nous répondre , a déclaré le président russe dans sa traditionnelle conférence de presse de fin d’année.

Pour les Occidentaux, cependant, il est hors de question de céder. C’est une question de souveraineté et de liberté de choix, soutiennent-ils.

L’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN est une alliance politique et militaire composée de 30 États d'Europe et d’Amérique du Nord. Elle a pour objectif la coopération en matière de défense et de sécurité. Trois pays de l’Europe de l’Est sont sur les rangs pour y adhérer : l’Ukraine, la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine.

3. Comment réagissent les Occidentaux?

Puisque l’Ukraine ne fait pas partie de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , l’Alliance ne serait pas tenue de la défendre militairement en cas d'une hypothétique invasion russe.

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN a tout de même annoncé que les pays membres avaient placé leurs armées en état d'alerte et décidé d'envoyer des renforts, y compris des navires de guerre et des avions de combat, en Europe de l'Est et dans la mer Noire.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a réitéré « le droit des pays de choisir leur chemin ». Photo : afp via getty images / JOHN THYS

Kiev presse les Occidentaux de lui livrer des armes et certains ont répondu à cette demande. Les États-Unis ont ainsi acheminé plus de 80 tonnes d’armement, y compris des munitions pour les défenseurs de première ligne , selon l’ambassade américaine à Kiev.

D’autres pays, notamment le Royaume-Uni, la Lituanie et la Pologne, ont également fourni des armes à l'Ukraine. Pour sa part, l'Allemagne rejette cette idée, estimant que cela risque d’aggraver les tensions.

Cela démontre la division des Occidentaux quant à l’approche à adopter devant la menace russe. Alors que les anciens pays de l’Europe de l’Est, les États-Unis et le Royaume-Uni sont plus intransigeants, la France et surtout l’Allemagne, dépendante du gaz russe, le sont beaucoup moins.

Par ailleurs, si le président américain Joe Biden écarte l’envoi de troupes pour aider directement l’Ukraine, il laisse toutefois planer la possibilité d'imposer de lourdes sanctions à la Russie.

J’ai été très clair : si en effet il [Vladimir Poutine] envahit l’Ukraine, il y aura de graves conséquences , des conséquences économiques comme il n’en a jamais vu , a déclaré Joe Biden.

Washington envisage d’interdire l’exportation vers la Russie de technologie américaine. Les États-Unis menacent aussi d’asphyxier les banques russes en les empêchant de réaliser des transactions en dollars. Le nouveau projet de sanctions s'attaquerait au système bancaire de la Russie, à de hauts gradés militaires et au président Vladimir Poutine lui-même.

Le Canada mise lui aussi sur une solution diplomatique. Le premier ministre Justin Trudeau a promis d’envoyer en Ukraine du matériel militaire non létal, par exemple des vestes pare-balles et de l'équipement optique, et d’aider Kiev à lutter contre les menaces dans le cyberespace. Le Canada a également décidé de prolonger et d'élargir sa mission de formation des soldats ukrainiens.

4. Une désescalade est-elle possible?

Les discussions pour trouver une solution diplomatique se poursuivent à plusieurs niveaux : avec l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , avec les Américains et avec les Européens dans le cadre du format Normandie, qui regroupe des représentants ukrainiens, russes, français et allemands.

Le vendredi 28 janvier, Vladimir Poutine s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron et a convenu avec lui de la nécessité d'une désescalade et d'une poursuite du dialogue dans la crise ukrainienne, a annoncé la présidence française.

Même si les Américains et l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN , dans leur réponse écrite aux demandes russes, ont rejeté les demandes de Moscou, ils ont proposé des négociations sur des limites réciproques au déploiement des missiles de courte et moyenne portée ainsi qu'aux exercices militaires aux abords du camp adverse. Ce sont là des questions sur lesquelles les discussions pourraient se poursuivre, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.