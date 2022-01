Hearst repousse ses célébrations du centenaire

La raison est l’incertitude au niveau des restrictions sanitaires liées à la COVID-19.

Lors d’une réunion spéciale tenue jeudi soir, le conseil municipal a adopté une résolution pour retarder l’ouverture des célébrations du centenaire au 3 août, la journée de l’anniversaire de l’incorporation de la ville, et poursuivre les activités jusqu’en août 2023.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, estime que la Semaine des retrouvailles aura probablement lieu en 2023 plutôt que cette année.

Il souligne que la pandémie occasionne de nombreux obstacles dans la planification et l’organisation des événements.

Un banquet, tu ne peux faire ça à la dernière minute. Il faut que ce soit organisé d’avance , dit-il.

Il ajoute qu’il serait difficile pour le comité organisateur et les bénévoles de devoir annuler un événement à la dernière minute en raison de nouvelles restrictions sanitaires.

Et la municipalité tient à présenter des activités en personne.

« Je pense que les résidents de Hearst veulent avoir une fête face à face et non virtuelle et être capables de célébrer ensemble. »