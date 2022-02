Nouvel An lunaire : à la découverte de l’art public dans le quartier chinois de Vancouver

Qu’il prenne la forme de monument, de fresque ou de porte, l’art public du quartier historique chinois de Vancouver semble viser une chose : souligner la contribution des immigrés chinois et de leurs descendants à l’histoire de la ville. Petit tour dans ce quartier à l'occasion du Nouvel An lunaire.

Le quartier historique chinois de Vancouver, dans le centre-ville, est le plus grand quartier chinois du pays. Ce quartier a vu le jour dans les années 1880 grâce aux 15 000 immigrés chinois venus pour la ruée vers l’or et pour la construction du chemin de fer Canadien Pacifique.

Après avoir connu ses heures de gloire au début du siècle dernier, le quartier perd, peu à peu, ses bâtiments et résidents.

La «Porte du millénaire», porte d'entrée du quartier historique chinois de Vancouver Photo : Lyne Barnabé

Dans les années 70, la Ville de Vancouver a reconnu le potentiel touristique du quartier et entrepris de le protéger et de l'embellir.

Quelques années plus tard, l’art public y a fait son apparition et a enjolivé, petit à petit, les rues de ce quartier aujourd'hui désigné lieu historique national du Canada.

Porte du millénaire

Détails de la «Porte du millénaire» Photo : Lyne Barnabé

Située au coin des rues Pender et Taylor, la Porte du millénaire (Millennium Gate) est le portail d’entrée du quartier historique chinois.

Érigée en 2002, cette porte a été construite pour non seulement célébrer l’arrivée du nouveau millénaire, mais aussi honorer le rôle de la communauté chinoise dans l’histoire de Vancouver.

Ce majestueux monument est composé de trois arches aux toits en terre cuite sous lesquels se trouvent de délicats motifs ainsi que des personnages vêtus de tenues traditionnelles provenant des diverses régions de la Chine.

Le mélange de symboles orientaux et occidentaux qui ornent cette porte représente l'unité entre les peuples chinois et non chinois, tous deux ayant contribué au développement et à l’essor du quartier.

Arthur Shu-Ren Cheng : l'artiste omniprésent

La murale «Les vents du changements du siècle», d'Arthur Shu Ren Cheng Photo : Lyne Barnabé

Le quartier chinois fait la part belle aux artistes locaux, dont l'artiste de renom Arthur Shu Ren Cheng, établi au Canada depuis 1990, qui a laissé sa marque dans le quartier. À lui seul, il a créé trois œuvres imposantes : une murale, un monument et une porte.

La murale Les vents du changements du siècle, que l’on peut voir derrière la Porte du millénaire, dépeint 100 ans d’activités dans l'historique quartier et met de l’avant des personnes qui ont marqué l’histoire, telles David D. Lam, premier lieutenant-gouverneur de la Colombie-Britannique d’origine chinoise.

La «China Gate» met en scène des légendes anciennes et des animaux qui portent chance. Photo : Lyne Barnabé

Arthur Shu Ren Cheng a également conçu la China Gate qui se dresse devant le centre culturel chinois.

Après l’Expo 86, le gouvernement de la République populaire de Chine a donné à la Ville de Vancouver la porte originale qui avait été exposée pendant la foire universelle. En raison de sa rapide détérioration, elle a été remplacée par cette nouvelle porte en marbre blanc à la fin des années 90.

La porte décrit des légendes de la Chine ancienne et met en scène des animaux qui portent chance.

Le «Monument aux Chinois canadiens», d'Arthur Shu Ren Cheng Photo : Lyne Barnabé

La troisième œuvre d’Arthur Shu Ren Cheng est le Monument aux Chinois canadiens, une impressionnante sculpture de bronze située aux coins des rues Keefer et Columbia.

Au pied du pilier qui ressemble au caractère chinois zhōng (qui veut dire « centre ») se trouvent un ouvrier chinois des chemins de fer et un soldat chinois de la Seconde Guerre mondiale, tous deux ayant joué un rôle important dans l'histoire de cette communauté.

Balcons et dragons

Un balcon typique du quartier historique chinois de Vancouver Photo : Lyne Barnabé

Il est bon de marcher en regardant vers le ciel dans ce quartier, car de bien belles choses se situent au-dessus de l'horizon.

C'est le cas de ces balcons encastrés avec leurs balustrades en fer forgé. Ou encore de ces dragons qui décorent l’extrémité des 370 lampadaires du quartier.

Un dragon orne un lampadaire de la rue Pender dans le quartier historique chinois de Vancouver. Photo : Lyne Barnabé

Ces dragons sont l’œuvre de la grande sculptrice vancouvéroise Mary-Ann Liu, qui a mis en valeur l’un des symboles les plus importants de la culture chinoise.

Chaque dragon tient entre ses griffes une perle, symbole de bonheur et d'abondance.

Le Boulier chinois en jade

Le «Boulier chinois en jade» de Gwen Boyle Photo : Lyne Barnabé

En créant son impressionnant Boulier chinois en jade, l’artiste vancouvéroise Gwen Boyle a voulu rendre hommage aux commerçants du quartier historique chinois, où elle a grandi.

Cette œuvre, qui pèse plus de 500 kg (1100 lb), est une réplique géante des bouliers que l’on trouvait dans de nombreux commerces du quartier à l’époque.

Le boulier est composé de 63 lourdes boules de jade que le public est invité à déplacer. L’artiste souhaite ainsi que les gens ressentent le poids de l'histoire et du dur labeur de ces immigrés chinois.