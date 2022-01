Northwestel annonce une baisse de ses tarifs

Selon un communiqué publié jeudi, Northwestel a reçu la veille l'accord du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) pour abaisser ses tarifs.

Au cours de la dernière année et demie, Northwestel a introduit l'Internet illimité dans le Nord et a doublé le nombre de communautés ayant accès à Internet par fibre optique. Maintenant, nous rendons nos forfaits illimités plus abordables en réduisant les tarifs de 120 $ par an , explique le président, Curtis Shaw, dans le document.

Trois forfaits sont concernés par l’annonce: Internet illimité 50, qui passe de 160,95 à 149,95 $/mois, Internet illimité 125, qui passe de 199,95 à 189,95 $/mois et Internet illimité 250 qui passe de 249,95 à 239,95 $/mois.

L’entreprise annonce aussi que les forfaits mensuels Internet 125 et Internet 250 deviendront des forfaits illimités, sans frais supplémentaires.

Les forfaits illimités sont actuellement disponibles dans les communautés yukonnaises de Carcross, Dawson, Upper Liard, Watson Lake et Whitehorse; aux Territoires du Nord-Ouest, à Behchoko, Fort Smith, Hay River, Inuvik, Norman Wells, et Yellowknife; et également à Fort Nelson, dans le nord de la Colombie-Britannique.