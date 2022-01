Trucs pour réduire sa facture d’électricité en télétravail

Avec le télétravail maintenant bien ancré dans la routine de plusieurs, il est inévitable que la demeure soit occupée sur de plus longues périodes. Les appareils électroniques sont ainsi plus souvent en marche et il est difficile de gérer sa consommation d’électricité. Voici donc quelques astuces pour diminuer la quantité d’énergie utilisée au quotidien.

Abaisser la température intérieure

En hiver, le chauffage représente généralement une part importante de la facture d’électricité. Si on avait l’habitude de moins l’utiliser en s’absentant du domicile, il est tout de même possible de réduire sa consommation en travaillant à la maison. On peut par exemple maintenir la température ambiante à 19 degrés et s’habiller chaudement. Si possible, on installe le bureau dans la pièce la plus ensoleillée, qui se réchauffe de façon naturelle.

On peut aussi s’assurer d’avoir un thermostat électronique, qui procure une température plus constante et permet d’économiser sur les coûts associés au chauffage.

Réduire l’utilisation de l’éclairage artificiel

Installer son bureau dans la pièce la plus lumineuse a un autre avantage : celui de diminuer les besoins en éclairage artificiel. Privilégiez donc l’ouverture de vos rideaux à l’utilisation d’une lampe de bureau. En plus, la lumière naturelle est bonne pour le moral ! Pour les journées où le soleil ne se pointe pas trop le bout du nez, on utilise des ampoules D.E.L., qui consomment moins d’énergie que les ampoules classiques.

Optimiser la consommation d’énergie de ses outils de travail

Dans une journée de travail, de petits gestes simples peuvent permettre d’économiser sur sa facture d’électricité. On diminue la luminosité de l’ordinateur et l’on pense à l’éteindre lorsqu’il n’est pas utilisé. On fait la même chose pour l’imprimante et tous les appareils à notre disposition. On pense aussi à débrancher l’ordinateur portable dès que la charge est complète, et l’on éteint l’écran si l’on prend une petite pause.

Petits trucs pour la cuisine

Être en télétravail implique aussi de passer plus de temps dans sa cuisine. Pour réchauffer un repas, on privilégie le micro-ondes au four, puisqu’il nécessite une moins grande consommation d’énergie. Si l’on a envie d’un thé, on utilise la bouilloire plutôt que la casserole et on la remplit seulement de la quantité nécessaire. Les appareils comme le grille-pain et la cafetière peuvent être débranchés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Profiter des heures creuses pour faire fonctionner les électroménagers

Certains fournisseurs d’électricité offrent des tarifs réduits en dehors des heures de pointe de la consommation électrique. On peut donc profiter de sa présence à la maison pour faire fonctionner la laveuse ou le lave-vaisselle à l’extérieur des périodes plus occupées, comme l’heure du déjeuner ou du souper. Au Québec, Hydro-Québec propose un programme de tarification dynamique qui permet d’économiser en organisant sa consommation d’électricité selon ces périodes.

Bien connaître sa consommation

En étant bien conscient de sa consommation, il est possible de cibler des usages excessifs et des façons de couper sa demande énergétique. Hydro-Québec présente d’ailleurs plusieurs outils  (Nouvelle fenêtre) pour mieux comprendre les différents aspects de sa consommation d’électricité.

Appliquer les trucs simples, mais efficaces dans la vie de tous les jours

En plus des efforts pour diminuer sa consommation énergétique lors des journées de travail, plusieurs actions peuvent être mises en place au quotidien : on privilégie la douche au bain, on lave ses vêtements à l’eau froide et on éteint les lumières inutiles.