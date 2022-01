COVID-19 : De plus en plus de lits occupés dans les hôpitaux nord-côtiers

Ce sont deux hospitalisations en lien avec la COVID-19 de plus que le bilan de jeudi, tandis que la province connaît quant à elle une baisse.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord relève 11 éclosions dans ses établissements. Parmi les éclosions qui comportent le plus de cas, on relève le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes avec 30 travailleurs et 26 résidents infectés et l’unité de gériatrie à l’Hôpital Le Royer à Baie-Comeau, avec 6 travailleurs et 22 usagers infectés.

La Résidence Gustave-Gauvreau à Sept-Îles fait également l'objet d’une éclosion, avec 14 travailleurs et 9 résidents positifs à la COVID-19.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord a comptabilisé 697 cas actifs dans la région, soit huit de moins que jeudi. Cependant, ce chiffre sous-évalue le nombre de cas actifs réels, étant donné que ce ne sont pas tous les tests rapides positifs effectués à la maison qui sont déclarés auprès de la santé publique.

Le docteur Jean-François Labelle est directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au CISSS de la Côte-Nord. Photo : Julien Choquette

Le directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire au Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Labelle, fait appel à la prudence des citoyens, surtout ceux qui visitent les centres hospitaliers.

Dans les établissements, surtout les endroits où on a des éclosions, il faut être encore plus prudent. C’est important, aussi pour la population générale. Il y a plein de personnes qui vont visiter des gens à l’hôpital et qui se sont exposés dans des réunions de groupe , mentionnait le docteur Labelle en entrevue à Radio-Canada jeudi.

Jean-François Labelle s’attend à ce que la courbe des hospitalisations de la Côte-Nord suive celle du reste du Québec.