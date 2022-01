Coronavirus : le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistre deux décès de plus

Depuis le début de la pandémie, la maladie a emporté 313 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’après le plus récent bilan dressé par le ministère québécois de la Santé et des Services sociaux, 85 patients infectés par le coronavirus se trouvent dans l’un ou l’autre des hôpitaux de la région. Jeudi, on dénombrait une hospitalisation de plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En ce qui concerne le nombre de malades atteints par la COVID-19 traités aux soins intensifs, il est passé de sept à huit entre jeudi et vendredi.

Durant cette même période, le nombre de cas actifs dans la région a connu un léger déclin, glissant de 1311 à 1307.

Jeudi, 4332 vaccins contre le coronavirus ont été administrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

À l’échelle provinciale, on recense 62 hospitalisations de moins que jeudi. Par contre, on dénombre 48 décès supplémentaires au Québec.