La pop sophistiquée de Ghostly Kisses

Que signifie le titre de l’album, Heaven, Wait?

C’est un album qui parle beaucoup des transitions que j’ai vécues. Il y a vraiment du mouvement dans l’album. Je trouvais intéressant que dans le titre, avec la virgule, il y a comme du mouvement. Avec la pause, c’est une manière de parler à quelqu’un qui est abstrait, qui est plus grand que moi.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Quels sont les principaux thèmes des chansons?

Dans les textes, je parle beaucoup de choses que j’ai vécues dans le passé, dans mon adolescence, dans mon enfance. Mais là, j’en parle avec une vision et mon moi d’adulte. Je parle par exemple d’une relation d’amitié qui est devenue une relation d’amour. C’est des sujets qui ont évolué. C’est comme si j’avais compris certaines choses. C’est ce qui englobe tous les détails des chansons. J’ai fait un travail tant personnel que musical.

À quoi ressemble cette évolution musicale?

On est allé dans une direction un peu plus affirmée au niveau des structures et du style musical. Il y a des chansons carrément plus pop, plus dansantes. C’est toujours quelque chose qu’on a voulu faire, Louis-Étienne [Santais] et moi. Étrangement, on n’avait pas trouvé avant cet album-ci, la bonne façon de le présenter.

Avant, ça restait assez émotif pis difficile ce que je voulais exprimer et on dirait que j’avais de la misère à connecter avec des chansons un peu plus pop, un peu plus dansantes, un peu plus joyeuses. On dirait qu’avec l’album, on a comme trouvé la bonne recette pour garder le son super doux, aérien encore très émotif dans les paroles, mais avec une pop un peu plus sophistiquée.

Les chansons à la pièce et les minialbums fonctionnaient déjà très bien sur les plateformes d’écoute. Pourquoi absolument sortir un album complet ?

Ça reste que l'album complet, c’est un événement en tant que tel et c’est une étape dans une carrière. D’avoir sorti des chansons à la pièce, ça nous a beaucoup aidés à explorer des styles, des sons et aussi développé une communauté. Avec la pandémie et le confinement, on a pu vraiment se plonger dans la création, sans aucune distraction. On a pu écrire un plus grand nombre de chansons.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Il y a déjà plusieurs vidéoclips qui accompagnent les morceaux de Heaven, Wait. Pourquoi l’image et le visuel sont-ils si importants?

Le style de musique porte vraiment à l’imagination, d’où l’intérêt d’avoir des visuels qui accompagnent la musique. Pour moi, c’est un plaisir parce que j’aime vraiment la photographie et le cinéma. Je mélange plein de passions ensemble. Je trouve que ça permet d’avoir une expérience plus immersive dans le monde de Ghostly Kisses.

Il y a une belle tournée de concert qui accompagne la sortie de l’album dans les prochaines semaines…

On a des dates aux États-Unis et en Europe. Notre public est principalement en Turquie, en Égypte, au Maroc, dans le coin du Moyen-Orient et en Europe de l’Est. On vend plus de billets de spectacle dans ces villes-là qu' au Québec.

On espère qu’on va pouvoir les faire. On y va une semaine à la fois.

Ghostly Kisses sera en spectacle à l’Impérial Bell de Québec, le 14 octobre.