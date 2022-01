Les prix de l’essence atteignent des niveaux records

Le groupe Canadiens pour une énergie abordable prévoit que le prix du litre atteindra à court terme 153,9 cents d'ici samedi dans le Grand Toronto. Ce prix pourrait atteindre jusqu’à 164 cents le litre d’ici samedi ou lundi à Montréal. Du jamais vu, selon son président Dan McTeague qui indique que mis à part deux sommets à 149,9 cents le 15 octobre et le 4 novembre 2021, les prix n’ont jamais dépassé 145 cents le litre.

Je crois que nous nous dirigeons vers un prix moyen d’un 1,65 $ au Canada ce qui signifie 1,60 $ à 1,65 $ pour le Grand Toronto , souligne Dan McTeague, président du groupe Canadiens pour l’énergie abordable. Il explique que la principale raison est que la production de pétrole est en baisse dans le monde en partie à cause de la pandémie et que les producteurs de pétrole ne peuvent pas obtenir d'infrastructures.

Le prix de l'essence en hausse

D’après les données sur le prix de l’essence du CAA National, l’Alberta et la Saskatchewan présentent vendredi le prix moyen le moins élevé au pays, avec 136,3 cents le litre. La province qui présente le prix moyen le plus élevé est Terre-Neuve-et-Labrador, avec 163,1 cents le litre, suivi du Québec et de l'Ontario.

Des inégalités sont remarquées entre les grands centres urbains et les régions. Elles s’expliquent selon Jean-Thomas Bernard, professeur invité au Département de science économique de l’Université d'Ottawa, au niveau de la distribution. La marge de distribution c’est très volatile. C’est très variable d’une région à l’autre et ça reflète évidemment les conditions de marché propres à chacune des régions , précise-t-il.

Le président du groupe Canadiens pour l’énergie abordable mentionne que les prix de l’essence ne touchent pas seulement le coût du transport. Ces prix feront leur chemin vers l'économie, ajoutant plus de pression inflationniste à presque tout ce que nous achetons lance Dan McTeague.

Réduction de taxe provinciale demandée

En Ontario, des voix s’élèvent pour demander au gouvernement provincial de réduire immédiatement la taxe sur l’essence de 5,7 cents, comme l’a promis le premier ministre Doug Ford.

Jay Goldberg, directeur intérimaire de la Fédération canadienne des contribuables (Fédération canadienne des contribuables FCC ) pour l'Ontario, explique que les gouvernements provincial et fédéral combinés ajoutent environ 50 cents au prix payé à la pompe et que le prix réel est d’un dollar.

Il dit qu'une réduction de 5,7 cents pourrait signifier 400 $ d'économies par année pour les familles ontariennes. C’est au moins deux semaines d’épicerie pour une famille de 4 personnes , fait valoir M. Goldberg.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, affirme qu’il réduira la taxe d’ici le 31 mars 2022.

Avec les informations de CBC News