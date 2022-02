Le petit gym des grands miracles

Tapis de sol, vélos stationnaires, élastiques, tapis roulant : des équipements qui peuvent paraître, à première vue, tout simples. Ils sont toutefois, pour des personnes paralysées, synonymes d'espoir. Espoir de mettre un pied devant l'autre. Espoir d'être plus autonome. Espoir de voir le soleil se lever sur leur vie. Et c'est à Sherbrooke que ces miracles pourraient se produire.

Plus précisément, c'est au Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre (FSWC), qui est situé au coin des rues Galt Est et Bowen Sud et qui ouvrira fin février, que des blessés de la moelle épinière pourraient retrouver certaines fonctions motrices grâce à la neuroplasticité.

La neuroplasticité est un concept qui fait tranquillement son chemin dans le domaine de la réadaptation. Il se définit, selon le Larousse, comme l'aptitude des neurones à se transformer pour s’adapter à des modifications de leur environnement ou à des changements internes à l’organisme .

Ce concept est présent depuis une vingtaine d'années chez nos voisins du sud, et il est arrivé au Canada il y a une décennie. Sherbrooke sera le seul endroit au Québec où il sera possible de suivre cette technique.

La Ville de Regina, en Saskatchewan, possède depuis plus de 10 ans son centre d'entraînement pour les personnes dont la moelle épinière a été sectionnée. Photo : FSWC Canada

Un blessé médullaire, c'est comme si on lui coupait des milliards de fils électriques; le courant entre son cerveau et ses membres ne se rend plus. Contrairement à un électricien qui installe une lumière et qui a quatre fils à brancher, le blanc avec le blanc, le vert avec le vert, etc., les fils de la colonne sont tous de la même couleur. Les médecins ne peuvent pas reconnecter tout ça. Avec la recherche, on s'est rendu compte que le cerveau s'adapte et bypass la lésion et la connexion se fait sur des fils plus bas. Le corps est assez puissant pour retransmettre la commande électrique au bon endroit , image le président du conseil d'administration de la Fondation qui chapeaute le centre, Carl Marquis.

Par contre, il faudra beaucoup d'effort et de patience pour qu'une personne paraplégique puisse retrouver une certaine mobilité. Il faut retourner à l’ancienne, comme quand on était bébé. Il faut recommencer à apprendre nos mouvements , explique-t-il.

« Nos clients feront donc une répétition de mouvements pour les réapprendre. Ça va être un training olympique! C’est cinq jours par semaine à raison de deux à trois heures par jour. » — Une citation de Carl Marquis, président du C.A. du Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre FSWC

Outre les blessés médullaires, ceux qui ont la sclérose en plaques, la spina bifida, et même les gens qui ont subi un accident vasculaire cérébral limitant leurs capacités pourront suivre ce programme.

Ouverture attendue

Plusieurs attendent l'ouverture de l'endroit avec impatience. Une personne quadriplégique s'est même loué un appartement à Sherbrooke afin d'être l'un des premiers clients du Centre québécois d'entraînement adapté. Sa vie s'est arrêtée du jour au lendemain quand il est devenu quad. Il ne fait plus beaucoup de mouvements. Il y avait un gros nuage noir dans ses pensées. Quand je lui ai parlé du projet, il s'est mis à voir la lumière au bout du tunnel. Il a super hâte de gravir les échelons et de monter sur le podium de la motricité. Est-ce que c’est 5, 10, 15, 70 % de mobilité qu’il va récupérer? On ne sait pas, mais chaque pour cent n’a pas de prix , rappelle Carl Marquis.

Il sait de quoi il parle. Lorsqu'il était adolescent, un grave accident de ski lui a complètement enlevé l'usage de ses jambes. Je suis sorti de l’hôpital avec une chaise en dessous des fesses. Je suis ensuite allé au centre de réadaptation. Ce qu’ils font, c’est qu’ils prennent ta situation actuelle et ils te rendent le plus autonome dans ta situation . Mais pas question de se bercer d'illusions : plus jamais il ne remarcherait, lui a-t-on dit.

« Je me revoyais le petit gars de 15 ans [quand j'ai eu mon accident] avec la possibilité de retrouver des fonctions motrices. Je me suis dit que si je ne le faisais pas pour moi, que j’allais le faire pour les autres petits gars de 15 ans que le nuage noir vient d’apparaître. » — Une citation de Carl Marquis, président du C.A. du Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre FSWC

Carl Marquis a perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 15 ans à la suite d'un accident de ski. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

L’idée d’implanter un tel centre à Sherbrooke vient d’une ex-employée de l'entreprise Waterville TG, Noriko Imaizumi, qui connaît celui qui a créé le premier First Steps Wellness Centre FSWC au Canada, à Regina. C’est un gars qui s’appelle Chris Lesanko, qui était un étudiant à Bishop’s, et qui a eu un accident qui l'a rendu tétraplégique, explique Carl Marquis. C’était un coach en gymnastique qui enseignait au fils de Noriko. Il est retourné chez lui à Regina. Il se disait qu’il devait exister quelque chose pour améliorer sa situation. Il a découvert les recherches sur la neuroplasticité. Il est allé aux États-Unis en apprendre plus là-dessus. Là-bas, il y avait déjà des centres qui faisaient de la récupération fonctionnelle. Il est revenu au pays et il a bâti un centre. Dix ans plus tard, nous voilà!

Dès le départ, la Fondation a voulu que tous ceux qui en ont besoin puissent bénéficier du Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre FSWC au plus bas coût possible. Pour l'instant, le programme coûtera 40 $ de l'heure aux participants, ce qui est nettement moins que dans les cliniques privées. On veut faire un apport à la communauté, redonner vie à ces gens, on veut donc minimiser les coûts , soutient M. Marquis.

Des associations ont été organisées avec des fondations, dont celles de Christian Vachon et celle de la famille Chagnon. Au total, près de 250 000 $ ont été amassés dans la communauté pour permettre l'ouverture de l'endroit.

Carl Marquis rappelle qu'un blessé médullaire est très coûteux pour la société. On prend, par exemple, un pompier de 40 ans qui se blesse. S'il meurt à 85 ans, c'est 45 ans à payer pour des services de base, pour que quelqu'un du Centre local de services communautaires CLSC vienne à la maison. Si on lui redonne la chance d’être capable de se déplacer seul, de sortir de chez lui, d'embarquer dans son auto, de faire son épicerie, c’est grandiose pour une personne qui a tout perdu. On lui redonne peut-être même le goût de vivre parce qu’il va participer dans la communauté. Il va peut-être même devenir un enseignant à l’École de pompiers! Sa femme et ses enfants vont le retrouver et ses yeux vont recommencer à briller.

« C’est vrai que ça a l’air de la sorcellerie tout ça, mais on a 20 ans de background. On a des témoignages de gens qui ont suivi le programme à Regina. Tu vois leur rayon X, leur colonne vertébrale [qui] est complètement cassée, et tu les vois remarcher. Ça parle! Une image vaut 1000 mots. » — Une citation de Carl Marquis, président du C.A. du Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre FSWC