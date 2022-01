Le tracé reste le même et la technologie aussi. Le projet de tramway présenté par le maire Marchand est bien celui développé par l'administration Labeaume.

Cela veut dire que le tramway va traverser le boisé Lacerte sur les terrains de l'Université Laval. Cela veut aussi dire que l'on va devoir couper 1584 arbres le long du parcours.

À partir de maintenant, c'est le maire Marchand qui devient imputable du projet. Il a pris les dernières semaines pour se familiariser avec la proposition sur la table, pour se l'approprier et pour l'approuver.

En se posant comme le capitaine du projet , il vient sanctionner les décisions prises par son prédécesseur et vient réaffirmer sa confiance envers le Bureau de projet.

Canopée

Le maire fait quelques ajouts pour limiter l'impact de l'abattage des arbres qui passe essentiellement par de la plantation, par le reboisement et la restauration de superficie semblable à celles qui auront été sacrifiées.

Le maire exige aussi que le Bureau de projet offre une solution de rechange pour la station Saint-Charles-Garnier qui sera aménagée sur le boulevard René-Lévesque.

Plusieurs arbres matures devront être abattus sur le boulevard René-Lévesque dans le cadre du projet de tramway. Photo : Radio-Canada

Il veut éviter d'abattre le corridor d'arbres matures. Le statu quo n'est pas une option, a-t-il confié à Radio-Canada lors d'un entretien, insistant sur le fait qu'il a été très clair avec le Bureau de projet. Sa décision est sans appel.

« Perspective citoyenne »

Le maire veut ajouter une perspective citoyenne au projet. Quand on prend un pas de recul sur l'exercice qui s'est déroulé sur deux jours, on peut se demander quelle influence les citoyens pourront avoir.

Les grandes décisions ont déjà été prises. Il est trop tard pour modifier le tracé, comme le réclament certains groupes de citoyens, qui fondaient beaucoup d'espoir avec l'arrivée de la nouvelle administration.

Bruno Marchand, le maire de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Le vaste chantier de communications que s'apprête à lancer la Ville est d'abord pour dissiper la méfiance et reprendre le dialogue pour que les citoyens adoptent et appuient le projet. On veut offrir de la prévisibilité aux riverains du tramway qui ont des inquiétudes.

Bruno Marchand arrive avec une nouvelle énergie. Il a la patience d'expliquer et de réexpliquer aux citoyens les enjeux liés à la plateforme de béton ou à ceux de l'hiver, par exemple.

Tout est dans le ton. Mais est-ce que ce sera suffisant pour les rallier au projet? Le maire Marchand fait le pari que oui.

Partenaires

La semaine a également permis d'éclaircir la participation des partenaires dans le projet qui acceptent de rehausser leur financement en cas de dépassement de coûts.

C'est Régis Labeaume qui avait sonné l'alarme en novembre en révélant que l'entente prévoyait un partage égal des coûts supplémentaires entre la Ville de Québec, Québec et Ottawa.

La ministre responsable de la capitale nationale, Geneviève Guilbault. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le maire Marchand a demandé de revoir la formule dès sa première rencontre avec le premier ministre François Legault.

Ottawa s'engage maintenant à éponger 40 % de la facture. C'est le signal qu'attendait le gouvernement du Québec pour relancer les discussions. La ministre responsable de la région, Geneviève Guilbault, refuse de dévoiler combien son gouvernement est prêt à payer. Elle souligne toutefois que la Ville de Québec devra contribuer.

Le maire propose de participer à 10 % de l'effort. Les négociations vont se poursuivre. C'est une avancée notable.

On tourne définitivement la page sur l'ère Labeaume.