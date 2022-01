L’Université Laval, toujours considérée comme un employeur de qualité

Les responsables de l’établissement en sont fiers. C’est renouvelé d’année en année et on est très content de ça , déclare Lyne Bouchard, vice-rectrice à l’équité, à la diversité, à l’inclusion et aux ressources humaines.

En 2021, l’université québécoise figurait dans les 10 premiers, en 9e position. Avec cette 18e place pour 2022, elle fait mieux qu’en 2020, où elle se classait 26e, et qu’en 2019,où elle terminait 23e.

Pour élaborer sa liste dévoilée mardi, Forbes a interrogé plus de 100 000 Canadiens employés dans des entreprises et organisations de plus de 500 salariés. Il leur était demandé, sur une échelle de 0 à 10, comment ils recommanderaient leur employeur à leur entourage.

Les réponses étaient anonymes. Le classement final répertorie les 300 entreprises et organisations qui ont reçu le plus de recommandations.

Salaire et avantages

Être considérée comme un employeur de premier choix n’est pas seulement flatteur pour l’Université Laval. Compte tenu du contexte actuel, c’est devenu une nécessité.

Dans le marché de la main-d'œuvre qu’on connaît, c’est particulièrement important d’offrir un ensemble d’avantages qui vont au-delà du salaire à une personne pour la convaincre de venir travailler chez nous et pour la maintenir à l’emploi , souligne Lyne Bouchard.

Lyne Bouchard, vice-rectrice à l'équité, à la diversité, à l'inclusion et aux ressources humaines de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Programmes de formation et de développement des compétences, aménagement du temps de travail (horaires d’été, semaine de quatre jours…), accès aux infrastructures sportives, clinique médicale et garderies sur place sont quelques-uns des avantages proposés.

Postes à pourvoir

Ce qui fait dire à certains qu’il fait bon travailler à l’Université Laval. Marie-France Huet est de ceux-là. Après avoir amorcé sa carrière à la Faculté de médecine dentaire il y a 10 ans, elle a intégré celles de sciences et de génie. Elle est aujourd’hui agente de recherche et de planification à la Faculté des sciences de l’administration.

Sa situation professionnelle lui convient. J’ai le sentiment d’être au cœur de l’avancement du savoir. J’évolue dans un milieu stimulant. Tous les à-côtés font la différence.

En ce moment, plusieurs postes sont à pourvoir à l’Université Laval. L’établissement d’enseignement supérieur recherche des professeurs, des chargés de cours, mais aussi des employés en secrétariat et en bureautique, des jardiniers, des mécaniciens, et autres.

À noter qu’Hydro-Québec termine en tête du classement Forbes de cette année, qu'il est possible de retrouver ici  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).