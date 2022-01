COVID-19 : le nombre d’hospitalisations en baisse en Ontario

Selon la ministre de la Santé, Christine Elliott, 56 % des patients hospitalisés ont été admis en raison de la COVID-19, alors que les autres patients ont reçu un résultat de test positif après leur arrivée.

Du côté des soins intensifs, le nombre de patients dépasse à nouveau la barre des 600 aujourd’hui; pour un total de 607 personnes aux soins intensifs avec la COVID-19. Il s’agit d’une légère hausse comparativement à hier.

La santé publique rapporte 67 décès supplémentaires, mais selon une porte-parole du ministère de la Santé, seulement 4 d’entre eux ont eu lieu dans les dernières 24 heures. En raison d’un nettoyage de données, le bilan de décès aujourd’hui inclut donc plusieurs décès qui datent des 13 derniers jours.

Depuis le début du mois, 1103 décès ont déjà été recensés, ce qui fait de janvier 2022 un des mois les plus meurtriers en Ontario depuis le début de la pandémie.

Le nombre de décès total recensé en raison de la COVID atteint maintenant 11 297 dans la province.

En conférence de presse hier, le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario, Dr Kieran Moore, a d’ailleurs affirmé que la province travaille fort pour améliorer la qualité des données en ce qui concerne les décès dans la province.

En ce qui concerne les nouvelles infections, l’Ontario recense 5337 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures, avec 32 672 tests de dépistages complétés. Compte tenu de l'accès limité aux tests de dépistage PCR, ce chiffre est une sous-estimation des infections, concèdent les autorités.

Le taux de positivité est donc de 16 % aujourd’hui, comparativement à 17 % il y a une semaine.

Par ailleurs, la province a administré 77 968 doses de vaccins dans les dernières 24 heures. 89,1 % des Ontariens de 12 ans et plus sont doublement vaccinés et plus de 6 millions d’Ontariens ont maintenant reçu leur troisième dose.