La portion ouest du convoi de camions et d'autres véhicules qui se dirige vers Ottawa pour une manifestation se rassemblera cet après-midi à North Bay, après s’être divisée en 2 à Nipigon, pour emprunter la route 17 ou la route 11.

Le groupe qui a emprunté la route 17 a passé la nuit à Sault-Sainte-Marie.

Ils ont pu s'y rendre après la réouverture jeudi après-midi de la route entre Batchawana Bay et White River, fermée depuis la veille au soir en raison de la neige.

L’autre groupe s’est arrêté à Cochrane, au nord de Timmins.

Dans les deux cas, ils ont été accueillis par des sympathisants qui tenaient des drapeaux et des pancartes sur le bord des routes.

Le convoi qui empruntait la route 17 devait s’arrêter à Blind River vers 7 h vendredi matin et à Nairn Centre vers 10 h, avant de rejoindre les véhicules qui sont passés par la route 11 à North Bay, vers 13 h.

Des sympathisants se sont installés vendredi matin sur ce viaduc qui surplombe la route transcanadienne 17 dans le Grand Sudbury, pour voir le convoi passer. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Le Service de police de North Bay dit qu'elle surveillera de près les protestations, en collaboration avec la Police provinciale de l'Ontario.

Les agents s'attendent à ce que le convoi passe la nuit à North Bay.

Le convoi doit se joindre à d'autres camionneurs et manifestants devant le parlement, à Ottawa, samedi, dont un convoi en provenance du Sud de l'Ontario.

Depuis le départ de camions et autres véhicules depuis la Colombie-Britannique, des groupes extrémistes et marginaux ont pris d’assaut les réseaux sociaux avec des appels au vandalisme et à des menaces contre les politiciens.

Des organisateurs du convoi de la liberté ont dénoncé ces points de vue extrémistes et ont affirmé que leur objectif était de protester de façon pacifique contre les exigences de vaccination.

L'Alliance canadienne du camionnage et l'Ontario Trucking Association se sont toutes deux prononcées contre le convoi, affirmant que 90 % des camionneurs transfrontaliers sont vaccinés.