Un maire doute que Jason Kenney écoute les opposants au charbon

Il est pour moi évident que le premier ministre soutient à 100 % les entreprises minières du charbon , a indiqué Craig Snodgrass, le maire de High River, lundi à son conseil municipal.

Plus tôt ce mois-ci et à sa demande, Craig Snodgrass a rencontré Jason Kenney, la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, et le député de la circonscription Livingstone-Macleod, Roger Reid. Le maire fait partie des opposants à l’exploitation du charbon dans la région de Crowsnest Pass, dans le sud-ouest de l’Alberta.

Le maire de High River, Craig Snodgrass, a exprimé plusieurs fois ses inquiétudes concernant l'extraction du charbon. Photo : Radio-Canada / Julie Préjet

La relance de cette industrie minière fait controverse en Alberta depuis le printemps 2020 quand le gouvernement a abrogé une politique de 1976 qui empêchait les mines dans certaines zones des contreforts des montagnes Rocheuses. Face à l’opposition de citoyens, d’environnementalistes et de célébrités, le gouvernement est revenu sur sa décision et a mis en place des consultations.

Des rapports non publiés

Les rapports sur les opinions du public et sur les recommandations du comité qui ont été remis au gouvernement à la fin du mois de décembre 2021 n’ont pas été rendus publics.

Selon M. Snodgrass, Jason Kenney a fait preuve de dédain pour le travail du comité de consultations qui a reçu plus de 600 courriels et qui a tenu 59 rencontres. La seule chose qu’il a dite, c’est que ces informations aideront en partie à sa décision , a expliqué M. Snodgrass.

En réponse à un courriel, un porte-parole du premier ministre, Justin Brattinga, a indiqué que le gouvernement prenait le temps de lire les rapports en profondeur avant de les rendre publics. Nous fournirons notre réponse aux recommandations en même temps que ces rapports seront publiés , a-t-il ajouté.

Inquiétudes partagées

L’opposition officielle, qui appelle à une publication immédiate des rapports, s’inquiète des propos rapportés par M. Snodgrass.

Vous ne pouvez pas prétendre écouter [les Albertains] et dire en même temps que votre avis est tranché , s’est indignée la députée néo-démocrate Shannon Phillips.

Le maire de High River croit cependant que tous les membres du gouvernement ne partagent pas l’opinion du premier ministre. Selon Craig Snodgrass, certains, comme la ministre de l’Énergie, prennent au sérieux le résultat des consultations.

D'après un texte de Bob Weber de la Presse canadienne